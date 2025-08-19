Detenido un hombre de 47 años como responsable del incendio en Vilardevós, Orense
El investigado está acusado de iniciar un fuego que calcinó más de 500 hectáreas
Incendios en Castilla y León, Extremadura, Galicia y resto de España hoy, en directo: fuegos activos y última hora
A las 15:50 horas del día de hoy, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años como presunto responsable de un incendio en el municipio orensano de Vilardevós, originado en la parroquia de Moialde y que sigue activo tras afectar a una superficie de más de 500 hectáreas. Una investigación circunscrita en la «operación Penas Libres».
Según han informado desde la Benemérita, el hombre fue detenido en su vivienda, que se encuentra en el mismo municipio, donde también se hallan otros dos incendios en las parroquias de Vilar de Cervos (donde ya afecta a 900 hectáreas) y Furnaces (con 400 hectáreas calcinadas, aunque ya estabilizado).
El fuego en cuestión se inició el pasado 1 de agosto en Moialde y quemó 578,7 hectáreas, afectando 7 localidades. De ellas, dos tuvieron que ser confinadas. Además, durante el incendio -que se dio por extinguido el 8 de agosto-, hubo dos heridos leves.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete