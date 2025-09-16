Desmantelan una trama dedicada a extorsionar y agredir a empresarios en Galicia

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a extorsionar y agredir a empresarios del municipio de Boiro (La Coruña), a quienes reclamaban supuestas deudas que superaban los 100.000 euros. La operación, bautizada como Foelka, se ha saldado con la detención de tres personas, a las que se les imputan delitos de extorsión, lesiones, amenazas y daños.

La investigación se inició en diciembre de 2024, tras la denuncia presentada por un empresario local que aseguró estar siendo presionado para saldar una supuesta deuda. Según detalló este martes la Guardia Civil en un comunicado, el denunciante había sufrido varios episodios de violencia, que incluyeron agresiones físicas y daños materiales en su vehículo.

Las pesquisas permitieron identificar al supuesto cabecilla de la trama, considerado el autor intelectual de los hechos, quien habría contratado a dos individuos para ejecutar las amenazas y agresiones. Estos dos hombres se desplazaron desde la provincia de Cádiz hasta La Coruña con el objetivo de intimidar a las víctimas.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes descubrieron que no se trataba de un caso aislado. La red también habría extorsionado a la hija de otro empresario de la zona, quien llegó a efectuar varios pagos bajo coacción por miedo a posibles represalias.

La Comandancia de la Guardia Civil de La Coruña ha subrayado la importancia de la colaboración entre distintas unidades territoriales del Instituto Armado —en concreto, los equipos de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Utrera (Sevilla) y Manacor (Islas Baleares)— para el éxito de la operación.

La investigación ha estado dirigida por la Sección Única del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ribeira (La Coruña).