Una decena de detenidos en O Salnés (Pontevedra) en una operación contra el tráfico de cocaína

Vehículo de la Guardia Civil durante un operativo.

Una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en la comarca de O Salnés (Pontevedra) ha dejado una decena de detenidos por su presunta relación con la entrada de cocaína en la costa gallega, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

El operativo, iniciado a primerísima hora de este martes, está siendo liderado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Incluye registros y se desarrolla principalmente en Cambados y otros municipios de la comarca de O Salnés, aunque también en Madrid.

Algunos de los municipios en los que se han llevado a cabo la operación ha sido Caldas y Vilanova, aunque el operativo también se ha extendido a otros puntos de la provincia.

Entre los detenidos figura un ciudadano de nacionalidad colombiana acusado de liderar una organización dedicada presuntamente al tráfico de estupefacientes a gran escala, según han detallado las citadas fuentes.