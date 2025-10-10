Suscribete a
ABC Premium

El debate en torno a una posible moción aviva los roces en Santiago

Santiago ya tiene (sobre) precio: la capital gallega estrena tasa turística

Las fuerzas de la oposición cruzan acusaciones mientras Raxoi se sitúa de perfil

Los no adscritos dan por zanjado el tema tras manifestar su negativa y los populares les reprochan ahora que se «retracten»

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, en el Pazo de Raxoi
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, en el Pazo de Raxoi X
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

ruce de acusaciones entre filas políticas en Compostela. La invitación del PP local al grupo de no adscritos para negociar una posible moción de censura a la alcaldesa, después de que estos afirmasen que «solo» apoyarían una si la encabezase su concejala Mercedes Rosón –punto ... que aceptaron los populares–, ha provocado reacciones desde todos los flancos, aun después de que los independientes rápidamente descartasen la posibilidad de aliarse con el PP. Por un lado, el PSOE –formación a la que antes pertenecían– tacha de «esperpento» el debate que ha surgido y los acusa de «hacerle el juego al PP». Los populares, por su parte, les recriminan haber hecho «una oferta» y después «retractarse». Y ellos, los no adscritos, responden que «no se les compra» y acusan al PSOE local de practicar «política de mercadeo». Mientras, el Concello mantiene un perfil bajo y se limita a desdeñar el cruce de «mensajes» entre las fuerzas, insistiendo en que en la administración local siguen «trabajando» como de costumbre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app