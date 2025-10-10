El debate en torno a una posible moción aviva los roces en Santiago

ruce de acusaciones entre filas políticas en Compostela. La invitación del PP local al grupo de no adscritos para negociar una posible moción de censura a la alcaldesa, después de que estos afirmasen que «solo» apoyarían una si la encabezase su concejala Mercedes Rosón –punto ... que aceptaron los populares–, ha provocado reacciones desde todos los flancos, aun después de que los independientes rápidamente descartasen la posibilidad de aliarse con el PP. Por un lado, el PSOE –formación a la que antes pertenecían– tacha de «esperpento» el debate que ha surgido y los acusa de «hacerle el juego al PP». Los populares, por su parte, les recriminan haber hecho «una oferta» y después «retractarse». Y ellos, los no adscritos, responden que «no se les compra» y acusan al PSOE local de practicar «política de mercadeo». Mientras, el Concello mantiene un perfil bajo y se limita a desdeñar el cruce de «mensajes» entre las fuerzas, insistiendo en que en la administración local siguen «trabajando» como de costumbre.

El portavoz socialista en Raxoi, Gumersindo Guinarte, acusó a sus antiguos compañeros de llevar la política local «del enredo al esperpento»: «El autoproclamado portavoz de los no adscritos dice que apoyarían una moción de censura con Mercedes Rosón como candidata. Al cabo de poco tiempo, el Partido Popular, que por supuesto se apunta a un bombardeo y que era el único interpelado posible en ese ofrecimiento, pues dice que sí, que apoyarían la moción de censura», ironizó Guinarte. «Eso –terció– no es hacer política seria, es simplemente hacer el ridículo y hacerle el juego al Partido Popular».

En paralelo, el secretario xeral del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, situó como prioridad para su formación «recuperar la confianza de la ciudadanía» y evitar el «mercadeo político». «Estamos justamente trabajando en la línea de recuperar el tirón de Santiago», sostuvo el diputado autonómico, que evitó mencionar nombres propios y dijo que se en su organización cuentan con «cientos» de «grandes candidatos».

Desde el otro lado, Rosón cargó contra el PSdeG, al que comenzó señalando como responsable de «una de las mayores infamias políticas que se vivieron en Santiago», en referencia a la expulsión de los exsocialistas. Más al hilo de la actualidad, reafirmó que «a los concejales no adscritos no se les compra con la alcaldía» y, pese a lo dicho por Bouza, reprochó a la formación socialista el ejercicio de una «política del mercadeo». Y tachó de «obsceno» que hablen de esperpento «cuando votaron en contra hace solo un mes de la ordenanza de la basura que ellos mismos iniciaron para simular una derrota política de la señora [Goretti] Sanmartín (BNG)».

Rosón ya había dado por zanjado el asunto al afirmar que «jamás, jamás, jamás» gobernaría con el PP, pero este viernes reiteró que el debate «está cerrado»: «Lo dijimos en abril, a principios de septiembre y lo reiteramos hoy. Debate cerrado, el resto son interpretaciones malintencionadas y titulares». Aun así, aclaró que su grupo «puede llegar a acuerdos con todo el mundo», incluso con el Partido Popular, pero que «no participará nunca en una moción de censura».

El PP afea la 'marcha atrás'

El líder del PP en Santiago, Borja Verea, lamentó en cambio que los ediles no adscritos hicieran «una oferta» para «después retractarse». «Los que hicieron una oferta sin interpretación y sin matices fueron ellos (...). Ellos propusieron delante de toda la ciudadanía una moción de censura encabezada por Mercedes Rosón y veinticuatro horas después se retractaron», recordó el popular, que reprochó a los independientes «jugar con los ciudadanos» y «carecer de seriedad». Verea defendió que el PP respondió «como hay que hacerlo» a una invitación que ellos mismos habían lanzado, pero que «donde no hay seriedad es muy difícil construir». «Si lo que quieren es montar un partido político, creo sinceramente que se están equivocando o que están empezando muy mal jugando con los intereses de la ciudad», ponderó. A su juicio, las elecciones de 2027 «serán las más simples de la historia», con «dos opciones»: la de «las 'Gorettis', 'Mercedes' y 'Bugallos', que se llevan mal y tienen la ciudad como la tienen», y la de un PP «generoso, coherente y solvente».

Mientras tanto, el gobierno local se mantiene cómodamente al margen del cruce de acusaciones. Su portavoz, Míriam Louzao (Compostela Aberta), aseguró estar «bastante alucinada» con el debate y negó que haya visto «visos de que esa iniciativa pueda ser real», recogió Ep. «Mientras unos y otros se mandaban mensajes por las redes sociales, nosotros seguimos trabajando», señaló. En la misma línea, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó al PP de «estar muy nervioso» y le pidió «dejar de enredar». «En Santiago hay un gobierno que funciona, que está recuperando el orgullo de ciudad. Lo que no consigue en las urnas, el PP intenta conseguirlo en los despachos», sentenció.