Cuatro trabajadores heridos, uno de ellos grave, mientras luchaban contra los incendios en Orense
Por otra parte, se registró un accidente en Cualedro, en el que se vieron implicados efectivos participantes en las labores de extinción
En libertad la mujer de 81 años detenida por conatos de incendio en Celanova (Orense)
Cuatro miembros de distintos operativos de extinción que combaten los incendios que asolan con especial intensidad la provincia de Orense han resultado heridos este lunes. De hecho, uno de ellos tuvo que ser evacuado al Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (Chuac) con quemaduras graves de primer y segundo grado.
De ello ha informado el servicio de emergencias del 112, que también indica que otros tres fueron atendidos en el Hospital de Verín con lesiones de carácter leve.
Por otra parte, se registró un accidente en Cualedro, en el que se vieron implicados efectivos participantes en las labores de extinción. El vehículo en el que se desplazaban batió contra una casa en Santa Baia de Montes.
Según traslada el 112, ninguno necesitó asistencia médica, pero sí los ocupantes de la vivienda, que sufrieron ataques de ansiedad.
