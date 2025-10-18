Cuatro jóvenes fotógrafos gallegos ponen rumbo a Milán

Una residencia artística en Milán, una exposición en La Coruña y una oportunidad para darse a conocer en todo el mundo. Cuatro jóvenes fotógrafos, recién egresados de las escuelas de Arte y Superior de Diseño de Galicia, son la remesa más nueva que protagonizará el ... programa Future Stories de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP). Cada año, esta iniciativa selecciona a talentos de una nueva generación y les ofrece una experiencia que podría volverse un punto de inflexión en sus carreras. Como en las dos ediciones anteriores, los participantes disfrutarán de una residencia artística tutorizada en la Fondazione Sozzani, colaboradora del proyecto, hasta finales de año.

Entre otras actividades, el programa incluye clases magistrales y talleres a cargo de personalidades relevantes del sector —fotógrafos, editores, estilistas, críticos de arte, comisarios o fotoperiodistas— y visitas a exposiciones e instituciones culturales en Milán y otras capitales europeas de la moda, como París. Además, en su marco los estudiantes desarrollan un proyecto artístico propio guiado por tutores que se expondrá en el 2026 en el Centro MOP del Muelle de Batería de La Coruña. La entrada para su público, como sucedió con las otras dos ediciones —y como es habitual en la Fundación—, será libre; el programa, inciden desde la entidad, se sufraga con los beneficios generados por la venta de merchandising.

Esto, claro, será el culmen de una experiencia de inmersión que se extiende en el tiempo. Durante tres meses, orientados por la experta batuta de sus tutores, cada uno de las cuatro jóvenes promesas dará forma a su propio proyecto, con su propia colección de fotografías a exponer y su propio hilo conductor. No en vano, su tutela correrá a cargo de una institución de elevado prestigio, en cuya hemeroteca figuran obras de Helmut Newton, Annie Leibovitz, Bruce Weber o Irving Penn, entre tantos otros grandes nombres.

Según destacan desde la Fundación MOP, la colección fotográfica de la Fondazione aglutina «más de siete mil piezas de maestros» de los siglos XX y XXI que en los últimos años giraron por un buen número de museos e instituciones del continente. Y, además de muestras, la fundación italiana organiza en sus sedes de Milán y París conferencias y otras actividades culturales y edita publicaciones especializadas sobre fotografía, diseño y moda.

En cualquier caso, para estos cuatro jóvenes el programa será un salto de trampolín a la escena europea que, además, les ofrecerá la ocasión de experimentar con los estilos que más les atraigan y también con otros, expandir su red de contactos y descubrir nuevos referentes sin tener que desprenderse de sus raíces. La primera convocatoria se desarrolló en 2023, participando en ella tres jóvenes titulados, y rápidamente se consolidó como un éxito.

Es más, en la siguiente edición –la del año pasado– se incrementó en uno el número de seleccionados y se aplicó alguna que otra nueva fórmula; por ejemplo, la publicación de vídeos cortos en la web de la Fundación MOP, de unos treinta segundos, en los que los propios fotógrafos describen las claves tras las colecciones que confeccionaron y exhibieron al terminar su estancia. Esto, a mayores de un catálogo físico que recoge las obras nacidas ese año del programa Future Stories.

Crisol creativo

A falta de que se revelen sus nombres, los seleccionados para esta nueva edición no solo compartirán espacio simbólico con algunos de los grandes referentes de la historia de la fotografía; también representarán al talento gallego en el plano internacional. Mediante este programa, la Fundación MOP traza un puente entre generaciones: une a los jóvenes que comienzan su recorrido con miradas que definieron la historia reciente de la imagen. Es, además de una apuesta por la creación contemporánea, un esfuerzo por situar Galicia en el mapa como un espacio de producción cultural vinculado a la fotografía.

Desde su presentación en 2021 con la exposición 'Peter Lindbergh. Untold Stories', la Fundación MOP articuló –a través de otras cuatro muestras anuales– un programa que combina la gran exposición internacional con el trabajo educativo y la colaboración con artistas locales a los que hace partícipes. Ahora, busca convertirse, a la vez, en faro y plataforma de despegue para la próxima oleada de artistas gallegos.