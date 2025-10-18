Suscribete a
Cuatro jóvenes fotógrafos gallegos ponen rumbo a Milán

La Fundación MOP les ofrece una residencia artística y un espacio expositivo en La Coruña

Los cuatro jóvenes seleccionados este año, con Carla y Sara Sozzani
Pablo Baamonde

Santiago

Una residencia artística en Milán, una exposición en La Coruña y una oportunidad para darse a conocer en todo el mundo. Cuatro jóvenes fotógrafos, recién egresados de las escuelas de Arte y Superior de Diseño de Galicia, son la remesa más nueva que protagonizará el ... programa Future Stories de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP). Cada año, esta iniciativa selecciona a talentos de una nueva generación y les ofrece una experiencia que podría volverse un punto de inflexión en sus carreras. Como en las dos ediciones anteriores, los participantes disfrutarán de una residencia artística tutorizada en la Fondazione Sozzani, colaboradora del proyecto, hasta finales de año.

