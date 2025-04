El crimen en la Galicia rural, bajo el foco

Juristas, penalistas, detectives, agentes de la Policía Nacional, efectivos de la Guardia Civil y criminólogos se dieron cita ayer en el coruñés Pazo de Mariñán para analizar -y debatir- sobre la página más negra de la Galicia rural. Los criminales que actúan en este ámbito, circunscrito a poblaciones de menos de 20.000 habitantes, centraron el IV Congreso de Criminalística Aplica que ayer arrancó en Bergondo y que esta tarde se clausurará. El objetivo no es menor. Se busca desentrañar, a través de múltiples prismas, la realidad de unos habitantes que durante años se han visto penalizados por el entorno en el que residían. Siempre desde el plano criminológico, los ponentes abordaron cuestiones como la violencia machista en las pequeñas poblaciones a lo largo de las décadas, la psicología delictiva más común en estos escenarios, los procesos de mediación, los abusos sexuales o el furtivismo. Múltiples miradas de una misma realidad, muy rica en sí misma, que ayer fue diseccionada por los estudiosos del crimen.

El hielo lo rompió el jurista y escritor Ulises Bértolo, que a través de la figura de Ana Garrido -narcotraficante condenada a 30 años de prisión por dirigir el mayor alijo de cocaína de Europa en los años 90- dibujó el perfil de la mujer en el rural de la época. El machismo y el alcoholismo fueron algunos de los enemigos que el escritor puso sobre la mesa al perfilar el día a día de las mujeres de esa generación. También, señaló, la dependencia económica, la desigualdad y una violencia naturalizada que resumió en tres palabras: «Rezar, aguantar y esperar».

«La Justicia no era la misma en los años 90 para los hombres que para las mujeres» reveló el ponente. «Muchos hombres eran absueltos por falta de pruebas y se hablaba de crímenes pasionales, mientras sobre las mujeres recaían condenas ejemplarizantes» enfatizó ante los asistentes. Sobre la violencia de género, normalizada hasta el extremo, el autor incidió en que «el cien por cien de los agresores eran conocidos», pero aún se miraba hacia otro lado. La intervención dio paso a un encendido debate en el que la actualidad se impuso, analizando el -corto- recorrido que había tenido el libro sobre el caso Bretón. En opinión de Bértolo, un modo de «alargar el sufrimiento de una madre» que, a su parecer, «los propios libreros supieron frenar de manera excelente».

Del rifirrafe sobre la censura de determinadas historias criminales, el congreso dio el salto a la intervención del abogado penalista Ignacio Santaló, que defendió la figura del fiscal instructor que en España lleva años amagando con instituirse. Su visión, muy clara al respecto, empató con la falta de medios que, en su experiencia, tenían hasta el cambio legal del 2015, los abogados defensores, sobre todo en el rural, «donde no había penalistas y donde no te dejaban ni hablar con tu cliente antes de que fuese interrogado». Para el letrado, lo óptimo sería acabar con el juez instructor que resiste en España -a diferencia de los países de su entorno- y sustituirlo por un fiscal investigador que equilibre la balanza. «Si uno acusa (policía) y otro defiende (abogado) tiene que haber un árbitro» expuso el ponente, que no pasó por alto la «falta de preparación de algunos jueces ante temas específicos» para los que la Fiscalía cuenta con personal especializado.

Moderado por el criminólogo Luis Alamancos, y con la participación del Sindicato Unificado de Policía (SUP), de la USC y de la Diputación coruñesa, entre otros, la cita con el crimen que este año acoge Galicia no pasará por alto temas como los criminales seriales en el ámbito rural, los desafíos de la seguridad en las pequeñas poblaciones, los delitos más recurrentes en fuera de las grandes poblaciones e incluso la captación de menores en estos entornos. Como nota llamativa, se analizará el móvil del caso Asunta, una década después.