Crear el grado de Medicina en la UDC costaría 65 millones de euros

Además de la votación de la nueva directora de la CRTVG o la comparecencia de la conselleira de Medio Ambiente para informar del traspaso de competencias del litoral a la Comunidad, en el último pleno antes del verano también ganará protagonismo la Universidad de La ... Coruña y el estado de sus cuentas. Tal y como lo avanzó la semana pasada la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, los populares plantearán una pregunta al Gobierno autonómico sobre la situación económica de la institución, después de que la liquidación del ejercicio 2023 revelase un desequilibrio de millones de euros. Todo ello en pleno debate sobre la viabilidad de duplicar el número de grados de medicina que se imparten en Galicia iniciado por el actual rector herculino, Ricardo Cao, que, según la Xunta, requeriría una inversión de 65 millones de euros tan solo para su puesta en marcha.

La posibilidad de impartir Medicina en el curso 2027-2028 la puso el actual rector, Ricardo Cao, encima de la mesa a finales de mayo. El anuncio revolucionó el ecosistema universitario, que hace diez años alcanzó un acuerdo de colaboración para que este grado solo se impartiese en la Universidad de Santiago con apoyo de las otras dos y que la Xunta sigue suscribiendo, pero que según Cao no se ha cumplido en su totalidad, siendo necesario avanzar más en aspectos como la descentralización.

Este, sumado a que desde la UDC defienden tener un ecosistema idóneo para impartir e grado –con otras titulaciones de la rama de la salud como podología, fisioterapia o enfermería– y que en el sistema público hay recursos y personal suficientes para desarrollar un nuevo grado de Medicina, son los principales argumentos en los que se fundamenta la decisión, que, según han trasladado fuentes de la Consellería de Educación a ABC, tendría un coste inicial de unos 65 millones de euros.

Concretamente, la puesta en marcha del edificio, con el equipamiento y las tecnologías necesarias, requeriría una inversión de 50 millones de euros. A estos, habría que sumar una partida de unos 15 millones al año para su funcionamiento, en la que se incluirían los gastos de personal –administración, subalternos, personal de apoyo– y de corriente –luz, agua, telefonía...–.

Además, el económico no es el único impedimento con el que podría encontrarse la titulación, ni siquiera el más grave: «A día de hoy, no hay garantías de que nuevas facultades cuenten con suficiente profesorado acreditado para impartir docencia, especialmente en las áreas clínicas«, señalan las mismas fuentes de Educación. En Galicia, indican, hay 4 profesores acreditados para ser titulares en el Complejo Hospitalario de La Coruña, otros 2 en el de Santiago y uno en el de Vigo, que ya es titular en la Universidad de Vigo. Para ser profesor permanente laboral hay más, pero, en todo caso, insuficientes para cubrir las necesidades que tendría una nueva titulación: 38 catedráticos, 56 titulares de universidad; 11 contratados de doctor; 13 ayudantes de doctor y 17 profesores asociados.

Por lo tanto, desde la Xunta mantienen su posición inicial: apostar por la descentralización, reforzando el acuerdo de 2015 y evitando «fragmentaciones territoriales» que «debiliten» a la titulación. Algo que gana especial peso en el momento de crisis económica que atraviesa la institución herculina, que los populares volverán a situar al debate público en el próximo pleno. Concretamente, el PPdeG avanzó que entre sus preguntas al Gobierno gallego de esta semana, habrá una destinada a «conocer la situación financiera de la UDC» por su «desequilibrio contable» de 13 millones.

Un «agujero» de 13 millones

A juzgar por los últimos resultados económicos presentados universidad herculina, correspondiente a la cuentas de 2023, el «agujero» de 13,14 millones de la UDC corresponde a la partida contable del remanente de tesorería no afectado. Este apartado se refiere a la cantidad de dinero sobrante de años anteriores (los beneficios) que no se dedican a inversiones u otros gastos y que se guardan en la tesorería en forma de reservas, ya sea para tener recursos ante posibles imprevistos o para emplearlos en un futuro para otro tipo de proyectos. Y de estos recursos guardados en la tesorería se distingue entre el remanente afectado y no afectado, siendo este último en donde se encuentra el citado agujero en las cuentas de la UDC.

Es decir, a pesar de que la universidad herculina cuenta con 15,4 millones de euros en su remanente de tesorería total, existe una parte 'afectada', que está comprometida de cara a gastos específicos con los que la institución no puede maniobrar, que serían 28,57 millones, dando por resultado un remanente no afectado de -13,14 millones. Un desajuste que se debe principalmente a la diferencia entre las deudas pendientes de cobrar por parte de la universidad, una cifra próxima a los 21 millones de euros y unos derechos de cobro –lo que le deben– de 12,55 millones de euros. Una situación de debilidad que compromete la capacidad de la institución de afrontar costes imprevistos, aunque en todas las universidades gallegas, la gran mayoría del presupuesto procede de transferencias directas de la Xunta.

Por todo ello, desde el Ejecutivo gallego y la UDC ya acordaron analizar en un grupo de trabajo conjunto este problema, heredado del antiguo rector, Julio Abalde, que ocupó el cargo entre 2016 y 2024, y que también estará en el Pleno pero, en esta ocasión, en calidad de diputado por el PSdeG.