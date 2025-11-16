Suscribete a
Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

El coste del Vigo Global Summit: conferencias a 2.400 euros el minuto; un Nobel por 300.000

En apenas día y medio, el evento organizado por la Zona Franca de Vigo ha costado 1,2 millones de euros de dinero público

La encrucijada de la IA: aliada o enemiga de los trabajadores

Daron Acemoglu, esta semana en el Global Summit 2025, en Vigo europa press
José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Santiago

El auditorio Mar de Vigo ha albergado esta semana la II edición del Global Summit, que pretendía situar a la ciudad como epicentro del debate y la reflexión sobre la transformación de la economía mundial y los cambios tecnológicos que atraviesan las sociedades actuales. Pendiente ... de determinar si ha logrado ese ambicioso objetivo, desde luego el Consorcio de la Zona Franca ha pagado como si lo fuera: 1,2 millones de euros de dinero público por apenas día y medio de conferencias.

