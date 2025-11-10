Suscribete a
Una coruñesa logra 40.000 firmas para pedir que el cribado de cáncer de mama empiece a los 40 años

«Es un cambio factible y necesario. Si a mí me hubieran hecho pruebas antes, me habrían detectado el cáncer a tiempo y quizás tendría una opción de curarme» reconoce la afectada, de 43 años en su petición de Change.org.

Así se combate el cáncer en Galicia

María Varela, en su localidad natal ayer, día de su 43 cumpleaños
María Varela, en su localidad natal ayer, día de su 43 cumpleaños miguel muñiz
Patricia Abet

Galicia

«Hoy es un buen día» arranca María Varela su conversación con ABC. Es el día en el que cumple 43 años, y también en el que empieza a recibir el apoyo masivo a una petición que el pasado viernes lanzó a través de Change.org y que en apenas un fin de semana acumula ya más de 40.000 firmas ... . «Empecé solo con 500, la de los conocidos, así que estoy muy contenta» sostiene esta coruñesa, a la que diagnosticaron cáncer de mama metastásico hace unos meses. Madre de un pequeño de 7 años, después de «mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza», María se atrevió a colgar su petición para que ninguna mujer vuelva a verse en su situación. Reclama, para todas, la mamografía de cribado a partir de los 40 años que a ella le habría permitido conocer su enfermedad a tiempo.

