La Coruña entra en la recta final para declararse zona tensionada

Es oficial. Después de solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado a principios de abril, este viernes, La Coruña remitió al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) la información requerida para completar la documentación. Si todo va acorde a lo previsto, ... y a pesar del rechazo manifiesto del Gobierno gallego a la nueva ley de vivienda, La Coruña será la primera ciudad gallega en atenerse a esta declaración, ideada para poner límite a la especulación con el precio de los alquileres. Será la primera y, por ahora, también la única, puesto que, aunque ya ha anunciado que lo hará, Santiago todavía no ha dado el primer paso.

Fue el pasado 4 de abril cuando la Junta de Gobierno Local herculina aprobó solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, que presentó el día 8 de abril en el IGVS, al entender que la ciudad «cumple con los criterios» que marca la ley. Son dos, que desgranó ese mismo día el concejal de urbanismo. Primero, explicó, es necesario que «el coste de la hipoteca o alquiler y los gastos derivados de la vivienda superen el 30% de la renta de los hogares»; y, segundo, que «el precio de compra o alquiler experimentase, en los últimos cinco años, un crecimiento superior al 3% del IPC». Esto, dijo, se cumple en un 50% de los distritos y en un 70% de las secciones censuales.

Semanas más tarde, la alcaldesa insistía en que la petición estaba «muy fundamentada», y pedía «celeridad» a la Xunta porque, aseguraba, no se puede «estar perdiendo el tiempo mareando con este tema». El rechazo del Gobierno gallego a la nueva ley provocó que se pusiese en duda si la cumpliría o no, pero desde la Consellería Vivenda han asegurado en todo momento que, aunque no declararán zonas tensionadas «de oficio», sí tramitarán las peticiones municipales y cumplirán la legislación. La respuesta la dieron el pasado 21 de abril, 13 días después de la solicitud inicial, aunque la normativa establece un plazo máximo de seis meses. En ella, se requirió al Concello documentación «adicional» y «aclaraciones» por «errores documentales», al detectar «errores de bulto» en la información presentada.

Intento de «torpedear»

Para Rey, esto fue, inicialmente, un intento de la Xunta de «torpedear» la declaración, a la que pidió que no «agote» el plazo, denunciando haberse enterado por los medios de las demandas de la Consellería de Vivenda. Más tarde, la alcaldesa confirmó haber recibido el requerimiento, aunque reclamó «más altura política» y «lealtad institucional» en la gestión de este asunto. En todo caso, aseguró que mandarían «todas las comas y los puntos» necesarios para completar la solicitud, limitando las correcciones demandadas a «cuestiones de forma».

Eso fue hace aproximadamente tres semanas, y, finalmente, este viernes la Consellería recibió la información. Ahora, explican, los técnicos del IGVS analizarán toda la información para resolver el trámite lo antes posible, que, según se desprende de lo conocido hasta la fecha, probablemente sea positivo para el Concello. Porque, como destacó la alcaldesa, el propio requerimiento remitido por la Administración autonómica reflejaba que «se entiende que se dan los supuestos previstos en la ley por el derecho a la vivienda para que la ciudad pueda solicitar la declaración de zona de mercado tensionado«.

Por lo tanto, ya es oficial. Ya hay un concello gallego que ha hecho la solicitud, completa, para ser declarado zona de mercado residencial tensionado. Ahora habrá que esperar para ver si otros siguen sus pasos y no se quedan en meras declaraciones de intenciones, sin más. Es el caso de la capital gallega, que el año pasado se mostró favorable a la medida y ha realizado informes que, en principio, avalan su aplicación. Este mes, el Concello explicó que ya estaba en la recta final, y que próximamente también elevará la solicitud a la Junta de Gobierno Local .

Junto a estas, otras ciudades gallegas como es el caso de Lugo, Vigo o Pontevedra se mostraron favorables a analizar la posibilidad de adherirse a esta medida para poner tope al aumento de los precios del alquiler, aunque, y por ahora, no han seguido adelante en esta senda. Mientras, el Gobierno autonómico sigue mostrándose escéptico sobre los beneficios de esta medida, argumentando que puede tener el efecto contrario y retirar viviendas del mercado de alquiler en favor de los contratos temporales, la compraventa o, incluso, de los pisos de uso turístico.

Polémica por las VUT

A la par que se decide la declaración de zonas tensionadas en Galicia, continúa el debate de las Viviendas de Uso Turístico, especialmente después de la visita del ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, a la capital gallega a finales de abril, en la que informó de la presunta existencia de más de 9.000 alojamientos ilegales de un listado de casi 15.000, recopilado de las plataformas online. El Gobierno, aseguró, colaborará con la Xunta para «poner coto a esta situación descontrolada» e identificar los alojamientos que no tienen el título habilitante municipal necesario.

Más allá del rifirrafe burocrático sobre si se envió o no la documentación –Consumo asegura a ABC que remitió a Turismo el listado en formato excel, mientras que la Administración gallega mantiene «no consta la entrada» de dicha información y que se enteró a través de los medios–, la Xunta entiende que con este anuncio «el Gobierno parece tener más interés en generar alarma» que en «solucionar un hecho que consideran de gravedad», perjudicando, a la vez, un sector como el turístico que reporta «importante beneficios en Galicia», representando más del 10% del PIB y empleando a 130.000 personas.

Esta información acrecentó las críticas hacia la Xunta, a la que partidos como el BNG acusaron de estar «protegiendo» los pisos turísticos, mientras que el Gobierno gallego aseguró trabajar dentro de sus capacidades para dar de baja los alojamientos turísticos sin licencia. El año pasado, destacaron desde Vivenda, se realizaron 4.000 actuaciones y se dieron de baja 791 VUTs, sumadas a otras 476 en lo que va de 2025, pero siempre al constatar la existencia de una «ilegalidad debidamente justificada», que, insisten, es una tarea que corresponde a los ayuntamientos.