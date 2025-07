La Coruña se convierte en el primer municipio gallego declarado zona tensionada

La Coruña es, desde este este martes, el primer municipio gallego declarado zona de mercado residencial tensionada, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado y haber recibido el visto bueno de la Xunta en mayo. Con esta declaración, además, Galicia pasa a ser la ... única comunidad gobernada por el PP que aplica este tipo de figura, aunque según informó el Ministerio, es posible que Santiago pase «pronto» a formar parte de la lista. Un anuncio celebrado por la alcaldesa herculina, la socialista Inés Rey, que pidió «lealtad institucional, respeto y cooperación» al Gobierno autonómico para aplicar las medidas que permite la normativa.

La declaración, aseguró Rey ante los medios en declaraciones recogidas por Ep, llega tras "muchos meses de trabajo, diálogo y análisis" ante una situación "complicada" del mercado del alquiler, en el que acceder a una vivienda es "prácticamente imposible". Al hilo, agradeció a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, su apoyo para "poner en el centro del debate la vivienda" y por "articular una batería de medidas que den solución a lo que hoy es un problema", reiterando que la vivienda es un "derecho".

Por otro lado, quiso pedir a la Xunta –contraria a la normativa, pero dispuesta a aplicarla– "lealtad institucional, respeto institucional y cooperación y colaboración a la hora de aplicar las medidas", que "tienen una duración determinada" y estarán vigentes hasta el año 2028, recordó.

"Siempre se dijo"

Al respecto, el presidente, Alfonso Rueda, insistió en que, aunque su Administración considera que la declaración de zonas tensionadas "no soluciona los evidentes problemas de vivienda que hay", La Coruña es "libre de pedirla" igual que cualquier otro municipio, y la Xunta "siempre dijo que si la documentación aportada cumplía los requisitos, haría esa declaración". "Algunos lo dudaban", sentenció.

"Lo que me interesa es solucionar los problemas de vivienda. Ahora la pelota está en el tejado de La Coruña, ya tiene la declaración que pedía y espero que esto sirva para solucionar los problemas de vivienda que hay. Lo veremos a partir de hoy", aseveró el mandatario autonómico.

Por su parte, el PP local arremetió contra la alcaldesa, tildando la declaración de "medida populista" que "no ataca la raíz del problema y que no va a ayudar al mercado de alquiler porque va a retirar vivienda del mercado", disminuyendo la oferta. En cambio, en el comunicado difundido a los medios, la agrupación municipal pone el foco en las viviendas vacías, más 30.000 en la ciudad, sobre las que Rey "no está adoptando ninguna medida", recordando que, además, las zonas tensionadas afectan en gran medida a los grandes tenedores, cuando en la ciudad el 97% de las viviendas son de pequeños propietarios. "El tiempo nos dará la razón porque las zonas tensionadas son un fracaso absoluto allá donde están en marcha", concluyen.

Por ahora, además de ser la primera en Galicia, también es la primera zona tensionada declarada en una comunidad gobernada por los populares. De hecho, en España tan solo cuatro autonomías, incluida la gallega, han adoptado esta posibilidad. Las otras tres son Cataluña, Navarra y País Vasco. En total, son 301 los municipios declarados tensionados, en los que, según han informado desde el Ministerio, viven 8,28 millones de personas.

Santiago espera tenerla en septiembre

Se trata del primer concello en obtener la declaración, pero no del único que lo está intentando. Es el caso de la capital gallega, Santiago, donde el gobierno local nacionalista es favorable a la medida. Su solicitud, en todo caso, está generando conflicto con la Xunta, que a mediados de mes reprochó al Ayuntamiento que presentase "datos de un portal inmobiliario" y no "fuente oficiales", como sí hizo la ciudad herculina. Así lo explicó el presidente, Alfonso Rueda, que insistió que, pese a no "creer" en su efectividad para reducir los precios del alquiler, igual que con La Coruña, su Ejecutivo no se va a oponer.

Como consecuencia, la semana pasada el Ayuntamiento que dirige Goretti Sanmartín remitió una carta a la Xunta asegurando que la documentación aportada justifica "con claridad, utilizando datos objetivos procedentes de fuentes oficiales y no oficiales, el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado". Así lo explicó el lunes el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, que expuso que el diagnóstico combina datos de fuentes oficiales –como el propio Instituto Galego de Vivenda e Solo, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Vivienda– con fuentes complementarias como el portal 'Idealista', y "cumple las condiciones legalmente exigidas", sería "muy difícil justificar que no se reanude la tramitación tras una respuesta tan detallada", mostrándose esperanzado de que en septiembre, como muy tarde, se resuelva favorablemente la solicitud.

Al hilo, este martes la portavoz parlamentaria de Vivienda del BNG, Alexandra Fernández, pidió a la Xunta que "deje de poner palos en las ruedas" a los ayuntamientos que quieren obtener la declaración y que abandone su "política sistemática de boicot" como ha hecho, dijo, con el Ayuntamiento de Santiago. Al respecto, también el martes, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, aseguró que la Xunta "no está bloqueando ninguna solicitud, aunque no esté de acuerdo con la ley estatal y con esa declaración de zonas tensionadas", poniendo como ejemplo La Coruña: "cuando se hacen bien las cosas y se mandan bien los documentos, no hay ningún problema".