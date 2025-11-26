Suscribete a
El conflicto con los bomberos se le enquista al ayuntamiento de Santiago

La alcaldesa defiende los aumentos de retribución por hora pese al plantón anunciado por CCOO ante un incremento que considera «irrisorio e insuficiente»

La oposición en Santiago carga contra Sanmartín por bomberos al «límite» en un fuego este sábado y PP pide su dimisión

Bomberos de Santiago de Compostela en una imagen de archivo
Bomberos de Santiago de Compostela en una imagen de archivo Europa Press
Luis García López

Santiago

El conflicto abierto entre los bomberos de la capital gallega y el ayuntamiento compostelano a propósito de la falta de persona y la retribución de las horas extra continúa enquistado y sin visos de mejora. Tras el rechazo de los profesionales de emergencia ... a la propuesta del concello liderado por la nacionalista Goretti Sanmartín, hasta el punto de que no acudirán a la reunión programada para hoy entre las partes, la alcaldesa se enroca en su posición.

