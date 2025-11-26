El conflicto con los bomberos se le enquista al ayuntamiento de Santiago

El conflicto abierto entre los bomberos de la capital gallega y el ayuntamiento compostelano a propósito de la falta de persona y la retribución de las horas extra continúa enquistado y sin visos de mejora. Tras el rechazo de los profesionales de emergencia ... a la propuesta del concello liderado por la nacionalista Goretti Sanmartín, hasta el punto de que no acudirán a la reunión programada para hoy entre las partes, la alcaldesa se enroca en su posición.

«Nosotros creemos que estamos hablando de cantidades relevantes», afirmó Sanmartín ayer en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, defendiendo el «aumento del 20% del precio de la hora» que propone el ayuntamiento. Una cantidad que motivó al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a anunciar el lunes que no acudiría a la reunión de hoy por considerar la propuesta «irrisoria e insuficiente», valorando además que el importe de la hora extraordinaria «solo supera en un céntimo el de la ordinaria».

Preguntada por esta cuestión, la alcaldesa de Compostela no ocultó su rechazo al plantón indicando que no le «parece la mejor forma» de llevar a cabo la negociación, instando al sindicato a volver a la mesa de trabajo para «llegar a un entendimiento y a un consenso».

«Podríamos poner algún ejemplo de lo que significa ese 20%, aunque depende de cada caso. Por ejemplo, significa que en la hora extraordinaria es una subida de 3,69 euros. Mientras que, en la hora extra nocturna y festiva, es una subida del 6,45 euros. Creemos que estamos hablando de cantidades relevantes», añadió la alcaldesa de Santiago.

Un mes sin contar con el personal mínimo

A la espera de conocer si CCOO retomará el diálogo con la alcaldesa, los bomberos de la capital gallega manifestaron de nuevo su malestar en redes sociales, como viene siendo habitual en las últimas semanas y, ayer, con motivo de los 30 días consecutivos sin que el parque compostelano cuente con el mínimo operativo de nueve efectivos y «muy lejos de los 12 bomberos que fija el Plan de Emerxencias Muncipal (PEMU) para garantizar una respuesta segura, rápida y profesional».

Aunque el conflicto se remonta al pasado mes de abril, cuando comenzaron las negociaciones entre CCOO y el ayuntamiento, no fue hasta este mes cuando los bomberos se plantaron negándose a realizar más horas extras para cubrir la falta crónica de personal y ante unas cuantías por hora sin actualizar desde 2010.

Desde entonces, se han sucedido ya 30 días consecutivos sin que hubieses una dotación mínima en los turnos para garantizar la cobertura ante posibles incidentes, lo que ha obligado a recurrir a bomberos de otros municipios cuando se producen varias emergencias de forma simultánea.

«30 días consecutivos jugando con la seguridad de la ciudadanía y del propio personal, sosteniendo servicios que en algunos casos no llega ni al mínimo operativo de seis bomberos por intervención. Con nueve efectivos, el mínimo marcado, ya es imposible atender dos emergencias simultáneas con garantías», denunciaron ayer los bomberos de Compostela en su cuenta de Instagram.

«La Administración, lejos de adoptar medidas urgentes, se limita a pasar las responsabilidades, señalando a gobiernos anteriores, problemas heredados y justificaciones que ya no sirven ni de excusa ni de consuelo», continúa la publicación en la que los profesionales acusan la falta de planificación, refuerzos y soluciones sobre la mesa. Una situación que podría ir a peor ante los cierres de otros parques de bomberos que hasta ahora ofrecían refuerzo, como Arzúa, Ribeira y Ordes, destacan en su publicación.

Por todo ello, los bomberos de Santiago de Compostela señalan que «ahora es el turno de la Administración: o actúa de una vez o seguirá jugando con la seguridad de miles de personas cada día».