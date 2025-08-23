Un conductor atropella a dos peatones durante una protesta en Cangas (Pontevedra) y se marcha del lugar

La zona en la que se ha producido el atropello, en la EP-1500

Un coche ha atropellado a dos peatones en O Hío, en Cangas (Pontevedra), mientras cruzaban un paso de cebra junto a más personas como parte de un acto de protesta por motivos sanitarios. Tras el suceso, el conductor se marchó del lugar, según informan fuentes de la Guardia Civil, que busca al responsable.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12.30 horas en el kilómetro 800 de la carretera EP-1005, donde tenía lugar una protesta para reclamar mejoras en el centro de salud.

La alcaldesa de Cangas, que ha confirmado que los heridos son dos, ha asegurado que el atropello ha sido «intencionado». El instituto armado desconoce, por el momento, si el conductor se dio a la fuga a propósito o no fue consciente de lo ocurrido.

Por su parte, el 112 Galicia ha recibido una llamada de un particular que se quejaba de vecinos cruzando el paso de peatones repetidamente, lo que impedía la circulación.

Condena del acto

Asimismo, la plataforma A Voz da Sanidade de Cangas, que apoya la acción organizada por colectivos vecinales, ha calificado como «totalmente inadmisible» el «acto temerario e irresponsable» ocurrido en O Hío, que «pudo terminar en una auténtica tragedia».

«Desde A Voz da Sanidade de Cangas manifestamos nuestra firme condena ante este tipo de comportamientos violentos contra los vecinos, que de forma pacífica y legítima reclaman algo tan básico y justo como una sanidad pública digna», expone el colectivo a través de una publicación en redes sociales.