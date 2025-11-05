Condenan a unos padres por escolarizar a su hijo en casa con clases de meditación y recogida de castañas

Unos padres de Vigo han sido condenados por un delito de abandono de familia al quedar constatada la falta de escolarización de su hijo de 9 años, al que daban clase en casa en base a un currículum que la juez tachó de « ... irresponsable» y «confuso». Según se expone en la sentencia a la que ha tenido acceso ABC, el matrimonio -él ingeniero, ella con título de Bachillerato- desescolarizaron a su hijo en 2024 argumentando que «problemas de carácter sistémico que no se ajustan a nuestra forma de pensar». Así, y pese a las advertencias recibidas desde la Inspección Educativa, que les denegó la solicitud por considerar que los padres no tenían «la mínima capacitación», la pareja siguió adelante con su empeño de educar a su hijo de puertas para adentro. El resultado, según los peritos que declararon en el juicio, es que el menor se encuentra en una situación de «carencia irrecuperable, con graves prejuicios en el momento en el que quiera incorporarse al sistema oficial de educación, porque no hay educación de calidad«. Con estos argumentos sobre la mesa, el tribunal es contundente al afirmar que este modo de actuar es equiparable a »una despreocupación por la escolarización y por su hijo«, por lo que ambos han sido multados económicamente a razón de 6 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.

Sobre el día a día del menor en el aula en la que sus padres convirtieron su domicilio, el fallo no deja lugar a dudas. Atendiendo al primer dossier que los propios progenitores entregaron (el segundo fue un «corta pega de oficial») los padres eligen las materias según sus propios criterios, incluyendo entre estas presuntas asignaturas formativas «la meditación, el mindfulness, el juego libre, la cocina, las salidas al bosque y en bici, navegar en moto de agua, ir a la Cíes o recoger castañas«. Entrando en los contenidos académicos tradicionales, la sentencia llega a la conclusión de que no hay horas que garanticen un desarrollo competencial del menor, aludiendo a que el programa aportado solo recoge «10 horas de matemáticas y nueve de ellas son de repaso de las tablas de multiplicar« cuando en ese momento académico los niños de su edad están incorporando ya conceptos »como la geometría«. No socializaba El tirón de orejas por parte de la juez no queda ahí, porque también los acusa de haber logrado que el menor confundiese la rutina de la vida familiar con la escolar, poniendo en riesgo el interés superior del menor porque sus posibilidades de titulación en la ESO quedan gravemente comprometidas. De «grave y flagante» describe también el fallo el perjuicio causado «por la privación de socialización del niño, así como la afectación a su autonomía». Ante la acusación a la que se enfrentaron, la pareja indicó que el menor acudía a una academia (dos horas a la semana, una para matemáticas y otra para lengua) sin garantías de que llegase a personarse en esas clases, constata la sentencia. Cuando fueron preguntados sobre a qué se dedicaban, contestaron que «a ser padres», en coherencia con el escrito donde se autoproclamaban «profesores con tutela completa de su hijo».

