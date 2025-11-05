Suscribete a
Condenan a unos padres por escolarizar a su hijo en casa con clases de meditación y recogida de castañas

Un juzgado de Vigo les ha impuesto una multa por un delito de abandono de familia, al corroborar que el menor tiene un retraso grave en cuanto a los contenidos que debería cursar para su edad

El menor tenía horas de juego libre, meditación y cocina
El menor tenía horas de juego libre, meditación y cocina
Patricia Abet

Galicia

Unos padres de Vigo han sido condenados por un delito de abandono de familia al quedar constatada la falta de escolarización de su hijo de 9 años, al que daban clase en casa en base a un currículum que la juez tachó de « ... irresponsable» y «confuso». Según se expone en la sentencia a la que ha tenido acceso ABC, el matrimonio -él ingeniero, ella con título de Bachillerato- desescolarizaron a su hijo en 2024 argumentando que «problemas de carácter sistémico que no se ajustan a nuestra forma de pensar». Así, y pese a las advertencias recibidas desde la Inspección Educativa, que les denegó la solicitud por considerar que los padres no tenían «la mínima capacitación», la pareja siguió adelante con su empeño de educar a su hijo de puertas para adentro. El resultado, según los peritos que declararon en el juicio, es que el menor se encuentra en una situación de «carencia irrecuperable, con graves prejuicios en el momento en el que quiera incorporarse al sistema oficial de educación, porque no hay educación de calidad«. Con estos argumentos sobre la mesa, el tribunal es contundente al afirmar que este modo de actuar es equiparable a »una despreocupación por la escolarización y por su hijo«, por lo que ambos han sido multados económicamente a razón de 6 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.

