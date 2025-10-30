Condenan a un padre que chantajeaba a su hija discapacitada con la tablet para violarla

Suscribete a
Exteriores de la Audiencia de Orense
Patricia Abet

SANTIAGO

La Audiencia Provincial de Orense condenó a 15 años de cárcel a un padre por agredir sexualmente, de forma continuada, a su hija discapacitada cuando tenía entre 10 y 11 años. El tribunal explica en la resolución que le impone la pena en su ... extensión máxima «al ser el acusado merecedor del máximo reproche punitivo» porque atentó, «de manera reiterada, contra la indemnidad sexual de su hija discapacitada, utilizando además técnicas manipulativas, como el chantaje con la tablet».﻿

