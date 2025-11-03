Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas

Condenan a la CIG por mentir sobre el despido de los senegaleses que auxiliaron a Samuel Luiz

La central nacionalista publicó «información no veraz», según una sentencia judicial

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Los dos jóvenes senegaleses, al recibir el título de hijo adoptivo de la ciudad
Los dos jóvenes senegaleses, al recibir el título de hijo adoptivo de la ciudad ABC
Patricia Abet

Patricia Abet

Galicia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En enero de 2023, la Confederación Intersindical Galega (CIG) emitió un comunicado de prensa acusando a la empresa que había contratado a los dos jóvenes senegaleses que auxiliaron a Samuel Luiz de «despedirlos por tomarse vacaciones». En ese escrito, difundido entre los medios, ... el sindicato nacionalista criticaba que la fábrica que había dado una oportunidad a Ibrahima y Magatte —las únicas personas que trataron de socorrer al joven coruñés que en julio de 2021 fue apaleado hasta la muerte por un grupo de jóvenes— los dejaba en la calle simplemente «por tomarse vacaciones». De la empresa en cuestión, Puertas Betanzos, la central censuró que el contrato de los senegaleses era «abusivo» y que realizaban jornadas «de hasta 10 y 11 horas diarias» y «el salario más bajo de la convención». En sus acusaciones contra la fábrica y su dirección, la CIG alegó que había tratado de presionar a los trabajadores para que no se fueran de viaje a ver a sus familias tan solo «un día antes de la salida de los vuelos». Y añadían: «En represalia, ese mismo día fueron despedidos», alegando «motivos económicos» y «reemplazados inmediatamente en sus puestos por nuevos trabajadores», sin tan siquiera recibir las correspondientes «indemnizaciones ni liquidaciones salariales». Los trabajadores acudieron entonces al sindicato y, siempre según la nota difundida a través de las redes sociales de la CIG, denunciaron que «su contratación fue un truco publicitario para aprovecharse de la notoriedad que habían adquirido en su momento por su acción».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app