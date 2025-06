ASÍ SE COMBATE EL CÁNCER EN GALICIA

Galicia es la tercera comunidad española con mayor incidencia de cáncer: 717 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 2024. Bautizada como la pandemia del siglo XXI, los esfuerzos para combatir esta enfermedad llevan años redoblándose con la incorporación de nuevas técnicas y ... tratamientos basados en la constante investigación y en la necesidad imperiosa de alimentar las tasas de supervivencia para equilibrar la escalada de nuevos diagnósticos. La carrera contra el cáncer es una contrarreloj en la que Galicia aspira a llevar al mayor número posible de afectados hasta la meta, aunque el camino está plagado de obstáculos. El primero es el aumento de la prevalencia, ligado sobre todo al envejecimiento y al cambio de los hábitos de vida. Razones que, en buena parte, explican que la Comunidad cerrase el pasado año con 19.401 nuevos afectados sobre la mesa. Por tipos, los de próstata, pulmón y vejiga son los más frecuentes entre la población masculina y los de mama, colon y pulmón los más diagnosticados entre la femenina.

El Rexistro Galego de Tumores también ofrece otras conclusiones a valorar, como que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, y que las tasas de defunción también son superiores al hablar de varones. En este sentido, la mortalidad por cáncer afecta de manera notable a adultos de edad avanzada. Del total de las defunciones de 2024, el 79 por ciento se produjeron en personas de 65 o más años, aunque la enfermedad se está disparando de forma alarmante entre franjas de edad más jóvenes. «En los últimos años hemos detectado un crecimiento importante, pero acompañado de un aumento de la supervivencia, lo que implica que cada vez hay más gallegos que padecen esta enfermedad como crónica o que están curados y en seguimiento» arranca Francisca Vázquez, Coordinadora Asistencial de Procesos de Cáncer del Sergas. Según la experta detalla a ABC, la edad en la que los diagnósticos empiezan a dispararse es cada vez más temprana. «Se está viendo una incidencia mayor a partir de los 45 años, y está relacionada con los hábitos de vida y con los contaminantes ambientales» suscribe.

El combate contra el cáncer empieza en el mismo momento del diagnóstico, por lo que conviene detectar la enfermedad en estadios tempranos para contar con más armas con las que atacar. La sanidad gallega dispone, en este momento inicial, de tres cribados ya implantados (mama, colon y cérvix) y de otros dos en fase piloto (próstata y pulmón). La población diana a la que van dirigidos recibe las invitaciones a través de SMS para facilitar una adhesión que, confirma la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, «salva vidas». «Los cribados son 'prevención secundaria'. Sabemos que cuanto antes descubramos la patología oncológica, menos agresivo va a ser el tratamiento y más va a mejorar la supervivencia de los pacientes», concreta la responsable. El mejor ejemplo de su impacto en la población son los tumores de mama.

Los registros revelan una disminución de la mortalidad del 20 por ciento entre las mujeres (de 50 a 74 años) que participan de estos programas, y subrayan que la supervivencia entre aquellas a las que se les detectó un tumor en una mamografía de control roza el 98 por ciento a los cinco años. Con un 80 por ciento de adhesión, el de mama es uno de los cribados más extendidos, con cifras que desde el Sergas pretenden lograr también en el caso del colorrectal que busca restos de sangre en heces y cuyo test se recibe en el propio domicilio. También se están analizando los resultados de experiencias piloto como la puesta en marcha en el área sanitaria de La Coruña y Cee, donde se ensayó un cribado de cáncer de pulmón en grandes fumadores de entre 55 y 74 años, que podría extenderse a otras áreas de obtener resultados satisfactorios.

Al margen de los consabidos cribados, el Sergas activó el pasado año un programa piloto llamado 'Proxecto Xenoma' orientado a la prevención. En palabras de Carmen Durán, se trata de tomar muestras a 400.000 gallegos para determinar su genoma «con un doble objetivo». Por una parte, se pretende determinar cuál es «la fotografía genética de Galicia», crucial para desarrollar tratamientos futuros. Un segundo propósito, explica, es el hallazgo precoz de tumores hereditarios como el de mama y el de ovario, o el síndrome de Lynch, asociado al cáncer colorrectal. Entre la población seleccionada destaca una franja concreta, la de mujeres de 45 a 49 años, que serán invitadas en su totalidad junto a una representación de la Comunidad en cuanto a su lugar de residencia, edad o sexo. Un modo, incide Durán, de completar la estrategia de cribados sorprendiendo a la enfermedad en sus estadios más iniciales. Pero, ¿qué sucede cuando el cribado es efectivo y aflora una sospecha de tumor?

Vías rápidas, esperas cortas

En ese momento entran en juego las 'vías rápidas', unos circuitos asistenciales diseñados para que el diagnóstico definitivo llegue lo antes posible. En el caso de patologías en las que el tiempo es oro, el objetivo es que los días que transcurran entre el diagnóstico de sospecha y la primera actividad terapéutica no pasen de 30. La clave, explican desde Sanidade, está en la coordinación de los equipos multidisciplinares de los profesionales de área implicados. «Lo primero que consulté cuando me incorporé a mi puesto fueron los tiempos de espera de los pacientes en estas vías rápidas. Me preocupaba, y me tranquilizó saber que, de media, hablamos de 10 días. Es cierto que habrá servicios que pueden tardar un poco más, y que la ley de garantías marca como tiempo máximo de espera los 45 días, pero a mí me parece muchísimo. La verdad es que la primera consulta se está produciendo mucho más rápido y que, en los casos en los que más se retrasa, no llega a los 30 días» concreta Francisca Vázquez.

Ligadas a las 'vías rápidas' para confirmar el diagnóstico están las 'vías clínicas', con las que los sanitarios inician la serie de estudios a la que la persona debe someterse para planificar su tratamiento. En un momento en el que cada tumor es único, este diseño es básico para un abordaje exitoso. Y ahí entran los comités disciplinares. «Los pacientes con cáncer son pacientes complejos, por lo que hay que comentar cada caso y buscar un consenso entre distintos especialistas a la hora de ofrecer alternativas terapéuticas» aclara Vázquez, que avanza que se está trabajando en la organización de estos comités para lograr el máximo rendimiento.

Entrando en el tratamiento que cada equipo médico diseñará para un paciente, el Sergas se fijó una meta en su Estrategia de gestión del cáncer 2022-2028: el acceso equitativo a todos los métodos diagnósticos avanzados. Esto es, que cualquier gallego independientemente del área sanitaria en la que se encuentre tendrá a su disposición los mismos recursos para atacar su enfermedad. Los sobresalientes avances en este campo, encargados de la mejora en las tasas de supervivencia, merecen un apartado especial.

Oncología de precisión

Conectada con los comités médicos que abordan cada caso de manera individualizada está la oncología de precisión que se aplica en Galicia. Una estrategia que empezó a emplearse en 2024 y que impulsa el diagnóstico molecular. Porque cada tumor, resaltan los oncólogos, es «único y cambiante». Ante un reto de estas características, Galicia cuenta con un catálogo de biomarcadores que indican qué características buscar en cada paciente y cómo actuar, además de una red de laboratorios de análisis genético-molecular. Además, se emplean ya otro tipo de terapias avanzadas, que tras la pandemia empezaron a cristalizar en los fármacos CAR-T. De manera didáctica, hablamos de terapias que parten de células que se obtienen de la sangre del paciente y que se modifican genéticamente en el laboratorio para añadirles un receptor de antígenos. Esas células modificadas regresarán al paciente consiguiendo que el sistema inmune recupere su capacidad de reconocer la célula cancerígena y destruirla. Con una tasa de respuesta del 80 por ciento, hasta finales de 2024 más de un centenar de gallegos fueron tratados con medicamentos CAR-T, a los que el Gobierno gallego destinó cerca de 20 millones de euros. Hasta febrero de este mismo año, aclara Francisca Vázquez, el Sergas contaba con un único centro en toda Galicia autorizado para la administración de esta terapia. Pero desde hace dos meses son tres los que la ofrecen: Santiago, La Coruña y Vigo.

El periplo que un enfermo de cáncer debe encarar desde la primera sospecha hasta finalizar su tratamiento es largo y tortuoso, por las propias características de la enfermedad. De ahí que en general cada área sanitaria cuente con un oncólogo de referencia que será la persona que dirija los pasos de esa terapia y funcione como interlocutor con el afectado. «No quiere decir que el enfermo vaya a ser atendido siempre por el mismo médico, eso sería inviable, pero sí que exista un experto de referencia que sea el que trace la hoja de ruta y se comunique con el paciente en momentos clave» advierte Francisca Vázquez. La última pata en el plan gallego de actuación contra el cáncer se ocupa -se encarga de recordar la coordinadora- de la parte psicológica. El apoyo a los pacientes oncológicos que están en fase de tratamiento, la incertidumbre de quienes están en fase de curación asistiendo a controles, el miedo a las recaídas, la afectación en el ámbito laboral o el cómo reincorporarse a la vida familiar son cuestiones no menores que no deben verse empañadas por el tratamiento médico, porque también afectan de forma directa al paciente. «Son muchos aspectos a los que atender y eso nos obliga a trabajar de forma transversal» reconoce la coordinadora, que no olvida el acompañamiento en los casos en los que la enfermedad se cronifica, y a los familiares.

Hablando de cáncer, el panorama es complejo, pero halagüeño. Expertos gallegos de renombre internacional como el oncólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Rafael López -padre de la biopsia líquida- defienden que en 15 años se curarán el 80 por ciento de los tumores. Investigación y prevención son, llegados a este punto, los mejores aliados para combatir una epidemia a la que Galicia lleva años plantándole cara con resultados que salvan vidas.