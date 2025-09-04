Las ciudades evitan pedir a la Xunta que subvencione rutas de Ryanair

Tras la decisión de Ryanair de suspender sus servicios desde Vigo y cerrar su base de Santiago, ambos ayuntamientos –y también el de La Coruña, que no tenía ninguna ruta operada por la aerolínea irlandesa– coinciden en buscar culpables en la Xunta. Pero los alcaldes no aclaran si en su apelación al gobierno de Rueda va implícita la reclamación de que subvencione rutas para recuperar la presencia de la compañía de bajo coste en Galicia.

El único que se ha referido a convenios económicos con aerolíneas es Abel Caballero. El regidor vigués acusa al Gobierno gallego de «competencia desleal» por, asegura, subvencionar rutas a Santiago y no al resto de aeropuertos. Un aspecto que este jueves ha desmentido sin titubeos el conselleiro de Presidencia a través de un comunicado. Diego Calvo recordó al alcalde de la ciudad olívica que «no existen subvenciones por parte de la Xunta a ningún vuelo de ninguna aerolínea», sino campañas de promoción turística «en origen» para dar visibilidad a Galicia y atraer visitantes a toda la Comunidad, con una inversión de 13 millones de euros.

El titular de Presidencia ha enviado una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitándole una reunión urgente para abordar la «alarmante» espantada de Ryanair de Galicia, «la comunidad más perjudicada por esta decisión». El conselleiro considera que el Gobierno central y Aena, participada en su mayor parte por el Estado, no pueden permanecer «impasibles», derivando sus competencias a ayuntamientos y autonomías. Ambos actores, continúa el comunicado, «tienen un papel fundamental en el equilibrio territorial de España», lo que implica que «deben potenciar los pequeños y medianos aeropuertos, como los gallegos». Máxime, añade, cuando otras aerolíneas, como Iberia, están reduciendo sus frecuencias y los trenes no recuperaron las que tenían antes de la pandemia.

Hasta ahora, el ayuntamiento de Vigo financiaba la única ruta de Ryanair al aeropuerto de Peinador, con Londres como destino. Caballero ha querido darle este jueves la vuelta a la salida de la compañía aérea de bajo coste de su ciudad y aseguró que no se va «por un problema de tasas», sino que es el concello que él dirige quien no renueva el convenio porque la aerolínea lo incumplió en dos ocasiones y le pusieron multas de casi 70.000 euros por deficiencias en el servicio.

Más prudente se muestra el entorno de la también socialista alcaldesa de La Coruña. Desde el equipo de Inés Rey evitan pronunciarse sobre la subvención de rutas por parte de la Xunta. Sí defienden que debe ser el Gobierno gallego quien coordine y busque la «fórmula más eficaz» para lograr «la mayor variedad de destinos y rutas, atendiendo a las necesidades y demandas de cada ayuntamiento».

«Es lógico que la política aeroportuaria de una comunidad autónoma no se deje en manos de cada ayuntamiento, no es su competencia. Tendría que existir una política aeroportuaria común que facilitase la coordinación a la hora de implantar rutas, siempre teniendo en cuenta a los ayuntamientos y las necesidades y características de cada uno», han explicado fuentes del concello coruñés.

Similar es la posición del ayuntamiento de Santiago. Fuentes de la administración compostelana han destacado que «hablar de política aeroportuaria no implica hablar de subvencionar rutas», sino de «definir una estrategia de país». «Es imprescindible sentarse con la Xunta y con los ayuntamientos que tienen aeropuerto para tener una política aeroportuaria coordinada y de país, que supere los localismos y que beneficie al conjunto de la población gallega y también a los intereses de las empresas radicadas en el noroeste peninsular», han explicado.

La santiaguesa fue, precisamente, última alcaldesa en reaccionar al órdago de Ryanair. Goretti Sanmartín ha reconocido este jueves su «preocupación» ante una «mala noticia sobre la que el concello de Santiago poco puede hacer» y coincide en que es la Xunta quien «debe pilotar» el diálogo entre las tres ciudades y el Estado para diseñar una estrategia en la que «el aeropuerto central», «internacional» y «de referencia» debe ser el de Lavacolla, y se establezca una oferta complementaria para los de Alvedro y Peinador.

Traspaso de competencias

También la líder autonómica del BNG apunta a la«falta de liderazgo» de la Xunta como supuesta raíz del problema. A pesar de ello, los nacionalistas gallegos quieren que sea la Administración autonómica quien gestione directamente los tres aeropuertos de la Comunidad, por lo que le piden a Rueda que solicite al Gobierno central el traspaso de las competencias en esta materia. Hay que tener en cuenta que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos «de interés general». Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez negocia en estos momentos tanto con Euskadi como con Cataluña para encontrar alguna fórmula que les permita asumir la gestión de sus aeródromos. En ambos casos, como contrapartida al apoyo de ERC y PNV, respectivamente.

Por su parte, la patronal gallega «urge una solución» ante la pérdida de unas «70 frecuencias semanales desde nuestros aeropuertos: el perjuicio para Galicia será terrible», advierten.