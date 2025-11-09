El cine gallego también vela por la dignidad de los actores en las escenas íntimas

Suscribete a
Lola Clavo (der.), durante la mesa en la que participó en el FIGA, en La Coruña
Lola Clavo (der.), durante la mesa en la que participó en el FIGA, en La Coruña
Hasta hace poco, la intimidad del elenco que participa en un rodaje audiovisual podía volverse un territorio sin reglas, al fiado de la presunción del respeto ajeno hacia el pudor propio o, directamente, a la improvisación. Hoy, una figura vela por la seguridad y el ... bienestar en el escenario durante la filmación cuando se trata de escenas sensibles: la coordinadora de intimidad. Este rol, establecido ya como buena práctica en países como Reino Unido o Estados Unidos y cada vez más habitual en el cine español, empieza a ganar presencia en el audiovisual gallego. En los créditos de producciones recientes de amplio calado, tanto películas ('Romería') como series ('Clanes', 'El caso Asunta'), figura un departamento a cargo. Y cabe esperar sea cada vez más habitual.

