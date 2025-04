Cientos de personas se manifiestan en Santiago para «acabar con el negocio de la vivienda»

La ciudad de Santiago de Compostela acogió este sábado, al igual que otras ciudades españolas, a cientos de manifestantes que recorrieron las calles protestando contra «el negocio de la vivienda» y la especulación de la vivienda. Una concentración coordinada a nivel estatal con el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda' por bandera.

A las 12,00 horas fue el turno de Compostela, con cientos de manifestantes que partieron de la céntrica Plaza do Toural y recorrieron el casco antiguo de la capital gallega hasta Quintana, donde se procedió a la lectura del manifiesto. Por el camino, se hicieron eco cánticos como 'Altri non, okupa sí, 'Airbnb vamos a por ti' o 'Escoita rentista estás na nosa lista'. Al frente, una pancarta con el lema de la manifestación, al que acompañaron otras consignas como 'Nin casas sin xente, nin xente sin casas' o 'Ao teu caseiro patada no pandeira'. Tampoco faltaron detalles como cánticos contra el proyecto de Altri en Palas de Rei o banderas palestinas.

Según relata Europa Press, la manifestación concurrió con normalidad hasta la llegada a la Plaza de Platerías, donde una turista increpó a los manifestantes y les instó a irse a «trabajar». En respuesta, los manifestantes arrojaron petardos hasta que la mujer abandonó la plaza.

«Salimos a las calles para decir basta al encarecimiento del coste de nuestros hogares, al empeoramiento de su calidad y a no poder emanciparnos ni a tener un lugar donde vivir», indicaron los organizadores durante la lectura del manifiesto, que hicieron un llamamiento a «hacer frente a empresarios y rentistas» frente a la que denominaron la expresión de la «decadencia del sistema capitalista». Entre las medidas propuestas, destacan la «regulación de los precios de la vivienda» y la creación de un banco de vivienda social público.

Entre los asistentes se encontraban asociaciones como Plataforma Galega Vivenda Xa o Xuntanza pola Vivenda Compostela, a los que acompañaban figuras políticas como el concejal de Urbanismo del ayuntamiento compostelano, Iago Lestegás, o el secretario de Acción Territorial del PSdeG, Aitor Bouza, entre otros. Además de Santiago, también se produjeron concentraciones en La Coruña, Vigo y Orense por el mismo motivo, un día después de que la ciudad herculina se declarase zona de mercado residencial tensionado .