El ciclotrón del centro de protonterapia llegará este fin de semana

También arranca la cuenta atrás para que Galicia cuente con un nuevo supercomputador y una de las 19 fábricas de Inteligencia Artificial (IA) de Europa

Colocación de la primera 'piedra' del nuevo edificio del Cesga
Colocación de la primera 'piedra' del nuevo edificio del Cesga D.C. (XUNTA)

A.G.

Santiago

El 'ProteusONE', el ciclotrón o acelerador de protones que pondrá a la Comunidad gallega a la cabeza de la medicina oncológica de precisión en España, llegará este fin de semana a las instalaciones del Centro de Protonterapia de Galicia, construido en el entorno del ... Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Lo ha anunciado el presidente de la Xunta como un «motivo de orgullo» en una de sus respuestas en la sesión de control de este miércoles en el Parlamento, en la que ha tenido bastante peso la cuestión sanitaria.

