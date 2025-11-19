El ciclotrón del centro de protonterapia llegará este fin de semana

El 'ProteusONE', el ciclotrón o acelerador de protones que pondrá a la Comunidad gallega a la cabeza de la medicina oncológica de precisión en España, llegará este fin de semana a las instalaciones del Centro de Protonterapia de Galicia, construido en el entorno del ... Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Lo ha anunciado el presidente de la Xunta como un «motivo de orgullo» en una de sus respuestas en la sesión de control de este miércoles en el Parlamento, en la que ha tenido bastante peso la cuestión sanitaria.

Alfonso Rueda ha recordado que, de esta forma, el gallego será el primer sistema sanitario público en España que contará con un centro dotado con tecnología de estas características, que permite dosificar mejor la cantidad de radiación que se aplica a un paciente de algunos tipos de cáncer –especialmente, con larga supervivencia, como los pediátricos– para intentar que remita su enfermedad. Según la última previsión del Ejecutivo autonómico, para cumplir este hito y ver el ciclotrón en funcionamiento habrá que esperar al último trimestre de 2026.

El mandatario gallego también ha avanzado que ya se está formando a los profesionales que tendrán que manejar este dispositivo. En concreto, alrededor de una veintena.

A finales de octubre llegaron a Santiago 12 contenedores con otros materiales necesarios para poner en marcha las instalaciones. Fueron enviados por la compañía líder en tecnología de terapia de protones, que supervisa el avance de los trabajos de acondicionamiento. Su última fase arrancará este fin de semana, con la instalación del propio ciclotrón.

La inversión de la Xunta en el Centro de Protonterapia de Galicia roza los 20 millones de euros, y no solo ofrecerá atención a pacientes gallegos, sino que también recibirá a enfermos de Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal.

Nuevo edificio del Cesga

Este martes también ha arrancado la cuenta atrás para que Galicia disponga de un nuevo supercomputador y una de las 19 fábricas de Inteligencia Artificial (IA) de Europa. La construcción del nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), que albergará la fábrica y un renovado 'data center', ha iniciado con un acto simbólico de colocación de la primera piedra.

El director del Cesga, Lois Orosa, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente de la Xunta, han acudido a la parcela del polígono de A Sionlla, en Santiago, donde se instalará el nuevo inmueble.

En declaraciones recogidas por Ep, Rueda ha destacado que ese solar «en 7 meses tiene que ser mucho más: tiene que ser el digno y preparado edificio para todo lo que tenemos y, sobre todo, para lo que está por venir». El 'data center' albergará la nueva infraestructura de supercomputación, clásica y cuántica, de la entidad.

De este modo, incorporará el sistema Finisterrae IV, ya que la capacidad de su anterior versión (Finisterrae III) está «totalmente superada» y no puede dar respuesta a la creciente demanda, según ha explicado el responsable del Cesga, a pesar de que, en su momento, Finisterrae III contaba con «la mayor capacidad» para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial de toda España, «por encima del de Barcelona».

Este edificio también será donde se ubique '1HelthAI', una de las 19 únicas fábricas de IA que existirán en Europa. Contará con un enfoque 'One Health', que supone estar orientado a la cuestión de la salud de una forma integral, con una perspectiva humana, animal y medioambiental. La factoría dará servicio especialmente a pymes y también a otras empresas e instituciones.