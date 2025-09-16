Los centros educativos gallegos estrenan un 'termómetro' para detectar acoso escolar

Los centros gallegos, desde 5º de Primaria y hasta el Bachillerato y la FP, estrenan este curso una nueva herramienta para plantar cara al acoso escolar. Un 'termómetro' al que todos los docentes tendrán acceso y que servirá para evaluar distintos parámetros de comportamiento dentro del aula, encaminados a aflorar posibles casos de bullying -u otro tipo de situaciones de abuso- entre el alumnado. El funcionamiento, tal y como se encargó de explicar ayer el conselleiro del ramo en la visita al CEIP Cardeal Quiroga Palacios de la capital gallega, es sencillo. Según expuso Román Rodríguez, la base de esta nueva herramienta es un test electrónico que los profesores con sospechas de que algo no va bien entre los menores podrán activar «en cualquier momento del curso, de forma puntual o periódica, para evaluar el clima de convivencia general o para detectar una tensión concreta».

Tolerancia cero

En la base de este proyecto, indican desde el departamento de Educación, radica una idea fundamental, la de «la tolerancia cero contra el acoso escolar», una «prioridad del Gobierno que se concreta en un amplio abanico de medidas para que los colegios sean lugares seguros, inclusivos y respetuosos» y que al mismo tiempo «cuenten con los recursos necesarios para prevenir, identificar y actuar», asumió el conselleiro.

En lo tocante al 'Termómetro contra el acoso', está ideado como un cuestionario en línea, sencillo y de fácil manejo. Los profesores gallegos podrán activarlo en cualquier momento del curso, bien en una aula definida, bien en todo el centro, ante dudas sobre conductas contrarias a la buena convivencia entre los menores. Los resultados que arroje serán analizados para obtener información «individualizada» y aclarar cómo actuar. Es decir, si se confirma la sospecha docente, el centro diseñará «medidas más adaptadas a cada circunstancia». El proceso, por tanto, es ágil y permite a los profesores manejar información relevante de cara a buscar soluciones al problema en un tiempo récord. Sobre los resultados que esta herramienta informática descubrirá, desde Educación indican que en base a las respuestas de los alumnos se generará un informe detallado, que incorporará indicadores clave sobre la convivencia, el nivel de bienestar emocional del grupo y la detección de posibles casos de acoso.

En el cuestionario se incluirán preguntas diseñadas para señalar a posibles víctimas de este tipo de situaciones y también posibles situaciones de acoso en las que el alumnado es espectador. Incluso la existencia de personas acosadoras, tanto a nivel físico y presencial dentro del aula, como a través de Internet o de las redes sociales. Para Román Rodríguez, la posibilidad de que cada docente pueda aplicar el test a demanda es vital para su éxito, porque más allá de revelar problemas concretos, se podrá evaluar el clima relacional de los alumnos, identificando posibles conflictos, tensiones o situaciones de riesgo vinculadas con el acoso escolar o la exclusión social, entre otras posibles.

Una radiografía global

Acerca de los datos que se extraerán de estos cuestionarios, desde Educación aclaran que todos los datos que se recaben estarán integrados en una plataforma centralizada y gestionada por la propia consellería, en la que se blinda la confidencialidad y anonimización de la información individual. Así, este compendio de datos serán empleados para elaborar informes de tipo global sobre el estado de la convivencia escolar en la Comunidad gallega, y abre la puerta a realizar análisis desagregados por zonas geográficas, etapas educativas e incluso centros específicos.

Desde Educación, insisten en las posibilidades que esta información ofrece a la hora de radiografiar la situación convivencial de los centros gallegos, un extra a la propia detección de un problema concreto que, a partir de ahora, será más fácil de detectar y atajar.