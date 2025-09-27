El centro de Monforte no es la excepción, sino la norma, pese a las críticas de «gueto»

Tras el ataque vandálico el pasado fin de semana al centro de la organización Prodeme en Monforte de Lemos (Lugo), en el que residirán 80 menores inmigrantes no acompañados, la tensión y polarización continuó alimentándose en el Parlamento gallego a lo largo de la ... semana, con acusaciones a la Xunta de instaurar «guetos» -BNG- o «centros de concentración» -PSdeG-. El motivo esgrimido por los partidos de la oposición hace referencia al establecimiento de centros específicos para acoger a los 317 menores inmigrantes que llegarán próximamente a Galicia, una opción que va en contra de la filosofía de la Xunta, partidaria de un modelo mixto en el que convivan, en pequeños grupos, jóvenes inmigrantes con otros que no lo son. El volumen de inmigrantes menores que se esperan obligará a optar por el uso de centros de acogida, más grandes, igual que hacen administraciones gobernadas por el PSOE. Aunque ahora el PSdeG lo critique.

Pese a que todos los partidos condenaron enérgicamente el ataque con cócteles molotov al centro de Monforte, la oposición cargó contra la Xunta por ponerse de perfil o incluso promover este tipo de actos. La portavoz del BNG, Ana Pontón, llegó a vincular el suceso con el «discurso racista» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusó de alentar un «discurso de odio» y utilizar a los menores inmigrantes como «elemento de confrontación y crispación con el Gobierno central».

Sin embargo, un día después, su compañero de filas y diputado en el Congreso, Néstor Rego, votó a favor del traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña que pedía Junts. Un documento en el que los independentistas catalanes abogaban por encontrar el «equilibro» en esta materia ante los «posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social» y, como añadió posteriormente su portavoz, Miriam Nogueras, para la «identidad catalana». Hecho que afeó al BNG la conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento de Galicia.

La conselleira también aprovechó la ocasión para criticar que pese a esta y otras críticas como la del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro -afirmando que la Xunta fomenta la «política de violencia y odio» a la par que tildaba de «centro de concentración» el de Monforte-, ellos aplican la misma fórmula. «Lo de los 15 menores que acaba o que va a enviar el Gobierno de España a un inmueble de la Diputación de La Coruña gobernado por el Bloque Nacionalista Galego y por el Partido Socialista, ¿cómo se llama? ¿Minicampo de concentración o minigueto?», ironizó García.

La conselleira lamenta que la imposición del Gobierno de Sánchez de acoger a más menores pese a la falta de plazas en Galicia obligó a la Xunta a emplear centros específicos, rompiendo con su modelo base, en el que los menores eran atendidos conjuntamente, sin distinción de nacionalidad o lugar de nacimiento. Una situación similar a la que experimentan también en Cataluña, tal y como señalan desde la propia Generalitat, gobernada por el socialista Salvador Illa.

«Para atender a los jóvenes que han emigrado solos a Cataluña en los últimos años, el sistema de protección a la infancia catalán ha creado nuevos centros dirigidos específicamente a este colectivo. Se trata de los llamados servicios de protección de emergencia y servicios de primera acogida y atención integral», afirman desde la Administración catalana. Sin embargo, matizan que pueden darse casos «puntuales» en los que algunos de los jóvenes inmigrantes no acompañados residan en centros donde la mayoría son de origen nacional, «si así se considera conveniente en función de criterios educativos y de la disponibilidad de plazas».

Primeros 20 expedientes

En el caso de Galicia, comienzan a llegar los expedientes de los primeros menores inmigrantes que serán acogidos en la Comunidad. De momento, la Consellería de Política Social ha recibido 20 expedientes de los futuros residentes del centro de Monforte de Lemos, que cuenta con 80 plazas para acoger a estos menores. Según ha podido saber ABC, prácticamente todos ellos son varones que tienen entre 15 y 17 años. Y aunque su tutela solo es competencia autonómica hasta que cumplan la mayoría de edad, desde la Xunta cuentan con programas de acompañamiento para facilitarles el acceso a estudios o trabajo que se adecue a sus necesidades y preferencias.