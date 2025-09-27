Suscribete a
Acogida de menores inmigrantes

El centro de Monforte no es la excepción, sino la norma, pese a las críticas de «gueto»

El PSdeG elevan el tono con términos como «centro de concentración», pese a que los socialistas aplican el mismo modelo de asilo allí donde gobiernan

Rueda compara el «extremismo» de Pontón con el de VOX ante sus críticas por el ataque a la residencia de Monforte

Interior del centro de acogida en Monforte de Lemos (Lugo) tras el ataque con cócteles molotov
Luis García López

Luis García López

Santiago

Tras el ataque vandálico el pasado fin de semana al centro de la organización Prodeme en Monforte de Lemos (Lugo), en el que residirán 80 menores inmigrantes no acompañados, la tensión y polarización continuó alimentándose en el Parlamento gallego a lo largo de la ... semana, con acusaciones a la Xunta de instaurar «guetos» -BNG- o «centros de concentración» -PSdeG-. El motivo esgrimido por los partidos de la oposición hace referencia al establecimiento de centros específicos para acoger a los 317 menores inmigrantes que llegarán próximamente a Galicia, una opción que va en contra de la filosofía de la Xunta, partidaria de un modelo mixto en el que convivan, en pequeños grupos, jóvenes inmigrantes con otros que no lo son. El volumen de inmigrantes menores que se esperan obligará a optar por el uso de centros de acogida, más grandes, igual que hacen administraciones gobernadas por el PSOE. Aunque ahora el PSdeG lo critique.

