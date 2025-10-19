Suscribete a
ABC Premium

La carrera de fondo para hacerse con las diputaciones provinciales

La ola de mociones de censura en La Coruña, especialmente, la de Ribeira, avanza los posibles cambios en 2027

Un movimiento similar en Sarria podría decantar el partido judicial clave de Lugo en las próximas municipales

La nueva alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro (PP) recibe el bastón de mando de su predecesor, Luís Pérez Barral (BNG)
La nueva alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro (PP) recibe el bastón de mando de su predecesor, Luís Pérez Barral (BNG) M. MUÑIZ

Alejandro Gesto

Santiago

Las diputaciones provinciales son, quizá, las instituciones políticas más desconocidas para la ciudadanía, salvando las europeas. Especialmente en las ciudades, porque su actuación tiende a concentrarse allí donde los ayuntamientos más pequeños no son capaces de llegar, ya sea por sus limitaciones económicas, de población ... o técnicas. Pero al margen de su labor de gestión, las diputaciones son también un bastión más a través del que los partidos reflejan su poder territorial. Y por eso no las pierden de vista. En Galicia, la carrera de fondo para hacerse con ellas en las próximas elecciones municipales −en poco más de año y medio− se va haciendo cada vez más patente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app