CALLE DEL PRÍNCIPE

La salud no debe ser usada para la confrontación

El consenso político y social es imprescindible para curar los achaques de la sanidad pública en nuestro país

Carlos Príncipe

Estoy viviendo con desagrado y molesto la batalla política y la cacería que se esta montando por la mala gestión que se hizo por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las mamografías que se practicaron a miles de mujeres en el programa de detección ... precoz de cáncer de mama en Andalucía. Mas de 2.000 mujeres afectadas desde 2021 con imágenes dudosas que obligaban a continuar pruebas diagnósticas ni tan siquiera fueron avisadas. No sabemos todavía hoy cuántas de esas mujeres fueron diagnosticadas más tarde de lo que se debería y, por tanto, llegamos tarde al tratamiento de su cáncer. Lógicamente no sabemos si desgraciadamente alguna ha fallecido por esta mala praxis. Estamos ante la primera gran crisis sanitaria que se ha producido por un error en uno de los programas de salud pública más prestigiados y queridos por la sociedad española.

