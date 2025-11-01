Estoy viviendo con desagrado y molesto la batalla política y la cacería que se esta montando por la mala gestión que se hizo por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las mamografías que se practicaron a miles de mujeres en el programa de detección ... precoz de cáncer de mama en Andalucía. Mas de 2.000 mujeres afectadas desde 2021 con imágenes dudosas que obligaban a continuar pruebas diagnósticas ni tan siquiera fueron avisadas. No sabemos todavía hoy cuántas de esas mujeres fueron diagnosticadas más tarde de lo que se debería y, por tanto, llegamos tarde al tratamiento de su cáncer. Lógicamente no sabemos si desgraciadamente alguna ha fallecido por esta mala praxis. Estamos ante la primera gran crisis sanitaria que se ha producido por un error en uno de los programas de salud pública más prestigiados y queridos por la sociedad española.

Por si no lo saben, fue mi ciudad –Vigo– y nuestro Ayuntamiento quienes entre el 1 y el 28 de febrero de 1990 desarrollamos el primer programa masivo de detección de cáncer de mama y cáncer cervicouterino en aquellas mujeres viguesas entre los 35 y los 70 años. La población diana según el censo de 1998 eran 56.042 mujeres que figuraban en el censo municipal. Los cálculos iniciales eran, según otras experiencias fuera de nuestro país, que se alcanzaría el 10 por ciento, o sea 5.604 mujeres.

La campaña fue un éxito que nos sorprendió a todos, incluido el doctor Fernández Cid, director del servicio de patología mamaria de la clínica Dexeus que dirigió el programa. Fueron 10.000 las viguesas que voluntariamente acudieron a los centros de salud, al hospital municipal y al de Cruz Roja que funcionaron como centros de referencia. Más de 170 mujeres fueron diagnosticadas de alguna patología mamaria. Era la primera vez que en España se hacía una experiencia así.

En Galicia fue solo en 1992 cuando el Sergas –recién constituido– empezó una experiencia similar en la ciudad de Santiago. Solo en 1999 se consiguió que el programa llegase a todas las áreas sanitarias de Galicia. Como responsable político que fui del primer cribado de toda una ciudad en España, primero como concejal socialista y después alcalde de Vigo, nadie me escucharía una sola palabra cuando el Sergas retrasó la llegada a las viguesas del cribado de cáncer de mama hasta 1994. Por que si se rompe la confianza en el sistema de salud se hace daño a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los mas débiles.

Sólo como miembro del grupo de salud federal del PSOE –los chicos de Ciriaco de Vicente, nos llamaban los colegas conservadores– hice en 1981 críticas duras ante el inicio del Síndrome Tóxico. Criticamos con dureza aquel ministro desnortado (Sancho Rof) que creía que era una infección por micoplasma, lo que después fue un envenenamiento masivo por las anilinas del aceite de colza adulterado (SAT). Hubo más de 20.000 personas afectadas y causó al menos 330 muertos reconocidos por sentencia del Tribunal Supremo en 1989.

Sin embargo, aquellos chicos de Ciriaco fuimos con el ministro de Sanidad y amigo Ernest Lluch los que defendimos un pacto con la derecha política y con la patronal sanitaria en torno a la ley de Sanidad. Ahí algo ayudé para facilitar el entendimiento con el principal responsable de la CEOE en temas sanitarios. Me refiero al doctor Pedreira, que era el gerente del grupo hospitalario Povisa y los Nardos. Aquella ley fruto del consenso es la principal fortaleza del Sistema Nacional de Salud. Hoy ese consenso político y social es imprescindible para curar los achaques de un sistema público de salud, que puede morir de éxito si no abordamos reformas imprescindibles.

Por eso: moderación. Contra el PP no se puede reformar la sanidad española y romper la colaboración institucional será condenar al servicio nacional de salud a una muerte oprobiosa como la que sufren los británicos con su antes modélico HNS. Las guerras sanitarias solo llevan a la degradación de uno de los pilares de nuestro sistema de bienestar. No cuenten conmigo para ese suicidio colectivo.