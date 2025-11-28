El parlamento Europeo acaba de votar una resolución que de ser seguida por nuestros gobiernos podrá poner orden en esa selva digital que es la red en este momento. No voy a contar aquí los dolorosos episodios -incluso pérdida de vidas humanas- que se han ... producido por el mal uso y el abuso que, sobre todo, los más jóvenes pueden hacer de la red y sus contenidos, incluidas sus trampas y adicciones.

El cerebro humano, el órgano de nuestro cuerpo del que menos sabemos, es un elemento vivo que en función de las prácticas que hagamos con él queda condicionado. Diríamos que el cerebro humano es como una masa de plastilina, que usted puede modelar, cambiar, en función de la manipulación que haga. Unas prácticas virtuosas hacen de un taco de plastilina una magnífica figura. Unas prácticas torpes pueden convertir ese mismo taco de plastilina en un adefesio.

Esa característica de adaptarse a las prácticas a las que sometas a nuestro cerebro tiene una base física, 86.0000 millones de neuronas. Esas neuronas son como los chips y en función de las conexiones que establezcan entre sí se crean circuitos, cuyo conjunto constituyen nuestra mente. Por eso los estímulos que recibe nuestro cerebro marcarán su desarrollo y nuestra mente. En nuestras sociedades, el 97 por ciento de los más jóvenes se conectan al menos una vez al día con la red. El 78 por ciento con edades entre los 13 y 17 años de nuestros jóvenes revisa su dispositivo al menos una vez cada hora. Para culminar estos datos, sepan que uno de cada cuatro de esos jóvenes conciudadanos tiene prácticas problemáticas o disfuncionales con su teléfono inteligente.

Después de 46 años de práctica clínica nunca había sido testigo de la epidemia de trastornos psíquicos que he visto después del confinamiento del Covid. Sin duda la novedad ambiental de esta época es la irrupción de las pantallas y la red en nuestras vidas y por lo que se ve y sufren, entre nuestros niños y jóvenes.

La red y el teléfono inteligente no son solo un arma cargada de futuro, también son un arma con riesgos importantes para la plasticidad de nuestro cerebro y nuestra mente, y por eso los eurodiputados han acertado de lleno proponiendo regular el uso de la red de cara a a proteger a nuestros jóvenes, como ya están reguladas las drogas legales -tabaco y alcohol- o las armas de fuego, para los menores de 16. Regulemos ya para blindar a los menores de la epidemia de patologías mentales y sociales que les amenazan desde su teléfono inteligente.