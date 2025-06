Quiero manifestarles en primer lugar que no comparto, es más, discrepo, de la sentencia que ayer emitió nuestro Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía que mi viejo partido, PSOE, aprobó en esta legislatura a cambio del apoyo de los nacionalistas catalanes a la investidura ... de Pedro Sánchez. Debo ser leal y les he de reconocer que tampoco compartí la decisión sobre el Estatuto de Autonomía, que en 2010, el TC, con otra composición, aprobó en aquella ocasión por unanimidad.

Viví la primera parte de mi vida bajo el franquismo. Fue en ese periodo dictatorial en que empecé a militar en las filas de la izquierda, la LCR trotskista, y comprometí 30 años de mi vida en la política activa. Fui concejal, alcalde, diputado gallego y senador por la provincia de Pontevedra. Estuve detenido en varias ocasiones; maltratado, salvo en la última, y expedientado en la universidad. Una biografía que no quiero para nadie nunca más en España. Aparecí en las listas negras de los que intentaron dar el golpe de estado del 23 F y ese día me afilié al PSOE. Con todo, creo que el sistema democrático que se deriva de la Constitución de 1978 es lo mejor que sucedió en la Historia de España y los españoles, a pesar de que yo no voté afirmativamente en el referéndum del 6 de Diciembre 1978.

El sistema democrático, primero, y la integración en Europa, han traído a España y a los españoles el mayor periodo de libertad y progreso de nuestra historia. Por eso, defiendo el régimen del 78, y por eso no defendí ni una amnistía para los golpistas del 23 F, ni defiendo la amnistía de los golpistas catalanes que con su proceso atentaron contra las libertades y derechos democráticos de los españoles. Porque soy un demócrata convicto, defiendo medidas de gracia para quienes cometen errores y desean rectificar. Por eso, defendí los indultos que el segundo Gobierno Sánchez dio a los condenados por el proceso secesionista. Porque creo en el sistema democrático, acato está decisión del Constitucional. No iré ni promoveré manifestaciones contra esa sentencia, que no comparto. Por esa misma razón, me pareció un terrible error que parte de mi partido, incluso cargos públicos de gran relevancia, alentaran y se manifestaran en las calles de Barcelona contra el TC en 2010. Ahí se encendió la mecha del 'procés'.

En democracia, hay que respetar las leyes y las sentencias de los tribunales. La justicia, en un sistema democrático de garantías, tiene suficientes recursos para cambiar acuerdos. Las algaradas, las barricadas, no pueden sustituir a la Ley. Si las masas son la última razón, se apaga la luz de la libertad y del Estado de derecho. La muerte del Estado de derecho es el principio de la dictadura, que yo ya viví, y a la que no quiero volver nunca, aunque fuese la de mi partido.