calle del príncipe

La decadencia de Vigo: datos

Cada día está más lejos en renta media bruta de sus ciudadanos

Carlos Príncipe

El siglo XX fue una época prodigiosa en el crecimiento económico, demográfico y sociocultural de la ciudad de Vigo. Fue de hecho la ciudad que proporcionalmente más creció en la Europa occidental. De 23.000 habitantes en 1900 a casi 200.000 en 1970. El ... complejo mar-industria primero y la irrupción de Citroën en 1958 consagraron a la ciudad como el mayor y mejor polo industrial de Galicia. Ese ciclo de hegemonía en términos de empleos y retribuciones se alargó hasta inicios del siglo XXI, pero la crisis financiera de 2008 y el surgimiento de una nueva economía ya no basada en la industria del metal, supuso que la ciudad líder de Galicia, Vigo, se convirtiera en lo que hoy se empieza a poner como ejemplo de invierno demográfico. Hace dos días, la Agencia Tributaria, organismo oficial dependiente del Gobierno amiguísimo de Vigo (presidido por Sánchez) publicó en su web la Estadística de los declarantes del IRPF por municipios de 2023. Los datos vienen siendo analizados por la AET (Agencia Tributaria) desde el año 2013. Por tanto ahí tenemos una imagen fiel de la evolución de las rentas, en los distintos municipios de más mil habitantes. Para este artículo he escogido ver la evolución entre 2013 y 2023 de la renta media bruta en las siete ciudades más pobladas de Galicia: La Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra y Vigo.

