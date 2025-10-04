El siglo XX fue una época prodigiosa en el crecimiento económico, demográfico y sociocultural de la ciudad de Vigo. Fue de hecho la ciudad que proporcionalmente más creció en la Europa occidental. De 23.000 habitantes en 1900 a casi 200.000 en 1970. El ... complejo mar-industria primero y la irrupción de Citroën en 1958 consagraron a la ciudad como el mayor y mejor polo industrial de Galicia. Ese ciclo de hegemonía en términos de empleos y retribuciones se alargó hasta inicios del siglo XXI, pero la crisis financiera de 2008 y el surgimiento de una nueva economía ya no basada en la industria del metal, supuso que la ciudad líder de Galicia, Vigo, se convirtiera en lo que hoy se empieza a poner como ejemplo de invierno demográfico. Hace dos días, la Agencia Tributaria, organismo oficial dependiente del Gobierno amiguísimo de Vigo (presidido por Sánchez) publicó en su web la Estadística de los declarantes del IRPF por municipios de 2023. Los datos vienen siendo analizados por la AET (Agencia Tributaria) desde el año 2013. Por tanto ahí tenemos una imagen fiel de la evolución de las rentas, en los distintos municipios de más mil habitantes. Para este artículo he escogido ver la evolución entre 2013 y 2023 de la renta media bruta en las siete ciudades más pobladas de Galicia: La Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra y Vigo.

En 2013, ya la pamema de que Vigo era la ciudad motor económico era simplemente una mentira en términos de renta, dinero en el bolsillo de los ciudadanos. La renta media bruta en Vigo era de 24.734 euros de acuerdo con las declaraciones de ese año. Por delante de Vigo, estaban La Coruña con 26.668 euros e incluso Santiago con 26.386 euros. Ferrol venía después de Vigo con 24.670 euros, y Orense ocupaba el sexto lugar con una renta media bruta en 2013 de 23.180 euros. Cerraba la lista Lugo con la cifra más baja de las siete ciudades, solo 23.026 euros ese año. Veamos qué ha pasado en estos 10 años, hasta las declaraciones del IRPF de 2023, que acabamos de conocer el jueves día 2 de octubre.

Pues bien, la líder económica en la publicidad pagada, la ciudad faro, Vigo, cada día está más lejos en renta media bruta declarada por sus ciudadanos. Nadie en su sano juicio declara más de lo que realmente gana. Vigo en 2023 obtuvo una renta media de 30.888 euros, más lejos que hace 10 años de las primeras ciudades: La Coruña declaró 35.727 euros y los ciudadanos de Santiago 34.298 euros. La separación de la renta media entre Vigo y las dos ciudades ha aumentado. En 2013 la diferencia Coruña-Vigo no llegaba a 2.000 euros, en 2023 son casi 5.000, o sea, los coruñeses tuvieron casi 5.000 euros más que los vigueses. En la parte final de la lista los ferrolanos declararon en 2023 una renta media de 24.670 euros, mientras que los lucenses dieron el sorpasso a los orensanos y con 29.740 euros dejaron el farolillo rojo a Orense con 29.068 de renta media.

Pero hay más disgustos para la ciudad faro, Vigo. En 2023, nuestra renta media quedó por primera vez por detrás de la ciudad del Lérez, Pontevedra. Los vigueses declaramos en 2023 una renta media de 30.888, los pontevedreses 31.005. En 2013, Vigo ganaba 24.938 frente a 24.734 de renta media bruta declarada por los habitantes de la ciudad del Lérez.