Seguro que han leído, oído o visto noticias que cuentan que la famosa terminal T4 del aeropuerto de Barajas acoge a 500 personas sin hogar que se resguardan allí para pasar la noche. Ese icono de la arquitectura contemporánea, que fue diseñado por Rodgers, se ... ha convertido en un patio de monipodio, creando malestar e inseguridad entre los usuarios y trabajadores aeroportuarios. La terminal por donde pasan más de 37 millones de pasajeros al año costó, con pistas, satélite, tren subterráneo, etc., más de 6000 millones de euros, y fue inaugurada en 2006 con el presidente Zapatero, aunque el inicio de obras y adjudicación se hizo en gran parte con el gobierno Aznar a principios de los 2000.

Lo que se presentó como el florón de la modernización del transporte aéreo de España se ha convertido en un ejemplo de la pelea entre instituciones y el abandono de los gobernantes. Los servicios sociales y la atención a los sin hogar le corresponde a los ayuntamientos y, subsidiariamente a las comunidades autónomas. Aena es la responsable de la terminal, pero no tiene como función ni dar vivienda ni asistir a las víctimas de la pobreza.

Pero el muestrario humano de los pobres que se refugian en la T4 son el nuevo paradigma de la pobreza. Víctimas de adicciones algunos; otras personas, víctimas de la violencia de género, de la trata…, pero también nuevos pobres. Trabajadores cuyo salario no les permite tener ni vivienda ni tan siquiera habitación. Náufragos en la sociedad opulenta que es la gran ciudad de Madrid. Náufragos parecidos a los hay en París, Londres o Berlín; pero allí no se concentran ni en el Heathrow, ni en el Orly ni en el Willy Brandt .

Claramente lo que pasa en la T4 es un síntoma de mal gobierno. El gobierno de Sánchez y Aena no han trabajado bien en el cuidado y vigilancia de la terminal. Es evidente que una terminal estratégica para el transporte se ha dejado ocupar por personas que no deberían estar en ella. Sin duda el Ayuntamiento de Madrid no está siendo eficaz en su lucha contra la pobreza ni en la atención a los sin techo. La comunidad autónoma que preside la lideresa Ayuso debe revisar su política de vivienda, porque es un absoluto fracaso.

Pero, ¿y las oposiciones? ¿Cómo el tema Barajas no ha pasado por el pleno municipal o por la asamblea regional o las cortes generales? ¿Qué ceguera tienen Más Madrid, Vox y Podemos que no llevan el tema a la agenda política de las instituciones? Eso sí, todos pendientes de seguir destruyéndose mutuamente. No nos merecemos a estos gobernantes, pero los hemos votado. ¿Aprenderemos por fin?