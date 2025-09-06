El sistema gallego aeroportuario se está derritiendo como un helado en verano ante el modelo portugués. De este lado del Miño, tres terminales en 150 kilómetros. Del lado portugués, una sola terminal en un área de 150 kilómetros desde la frontera y con 300 de ... distancia al siguiente aeropuerto, que es Lisboa. Desde el punto de vista poblacional, Galicia tiene 2,8 millones de población. Norte de Portugal, 3,2 millones de habitantes.

Veamos como el minifundismo gallego y el monolitismo portugués se han comportado ante la revolución que supuso en 1999 la irrupción de los vuelos baratos. En 1999, Coruña tenía cerca de 500.000 usuarios, Vigo, 620.000 y Santiago, 1.330.000. Oporto en ese año fue usado por 2.835.000 viajeros. Se puede comprobar que en el lado gallego los usuarios sumaron aproximadamente 2,5 millones, un poquito menos que los 2,83 millones que utilizaron Oporto. Hagamos este mismo análisis en 2024, último año normal en situación económica y sanitaria. Coruña, 1.237.561; Vigo, 1.058.520; Santiago, 3.640.620. En total, y redondeando hacia arriba, casi 6 millones de viajeros. Oporto en ese mismo año dio servicio a 15,9 millones de personas.

Es evidente que, sin cambios notables de población a ambos lados del Miño, ha sido la gestión concentrada y no el minifundismo aeroportuario quien ha ganado la batalla del número, pero también de la calidad: más destinos, incluidos transatlánticos, y también precios. Oporto incluso es más barato para destinos a la propia España. Por ejemplo, Barcelona, Madrid o Baleares. En relación a vuelos de medio radio –o sea, destino Europa– Oporto ofrece más destinos, más compañías, y mejores condiciones. Ese faro del localismo que es el alcalde de Vigo, este año también manda a los niños becados para aprender inglés por el aeropuerto de Oporto. Sin duda, porque es la opción mejor para nuestros jóvenes conciudadanos.

Por tanto, el problema no es Iberia, Air Europa o ahora los piratas de Ryanair. El problema esencial es un sistema disperso, poco eficiente y caro. En los últimos años, Aena invirtió en aeropuertos en Galicia en las terminales nuevas de Vigo y Santiago más de 200 millones de euros. Alvedro tuvo obras menores por 20 millones. El aeropuerto Sá Carneiro en Oporto costó, con reformados incluidos, 110 millones.

Es evidente que nuestro modelo disperso es menos eficaz e ineficiente. Los aeropuertos reflejan la salud de la zona que sirven. Por eso Inditex y su universo son responsables del sorpasso de Coruña a Vigo, que cada día será mayor, potenciado además por la proximidad a Oporto desde Vigo, y aumentará más con el tren AVE a menos de 3 horas y media. La línea más usada en Vigo es Madrid.

O aprendemos y reformamos nuestra oferta y sistema, o el tráfico aéreo en Galicia, comparado con el norte de Portugal, será cada vez menor. Antes éramos 1 a 1 y ahora somos casi 1 a 2,5. Y eso es riqueza, empleo, oportunidades… Y estamos perdiendo esa batalla.