Suscribete a
ABC Premium

calle del príncipe

Aeropuertos gallegos: reforma necesaria

O reformamos nuestra oferta y sistema o el tráfico aéreo en Galicia será cada vez menor

Carlos Príncipe

El sistema gallego aeroportuario se está derritiendo como un helado en verano ante el modelo portugués. De este lado del Miño, tres terminales en 150 kilómetros. Del lado portugués, una sola terminal en un área de 150 kilómetros desde la frontera y con 300 de ... distancia al siguiente aeropuerto, que es Lisboa. Desde el punto de vista poblacional, Galicia tiene 2,8 millones de población. Norte de Portugal, 3,2 millones de habitantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app