Elena Candia, candidata del PP a la alcaldía de Lugo

Elena Candia será la cabeza de cartel del PP por la ciudad de Lugo en las próximas elecciones municipales, a celebrar el 28 de mayo. La presidenta provincial del partido asumió el reto, como avanzó ABC, y este viernes por la tarde la junta directiva local ha apoyado de forma unánime la propuesta formalizada por el presidente local, Ramón Carballo, de que se erigiera en candidata.

Alfonso Rueda, que ha arropado a Candia junto a sus compañeros de Lugo, ha definido la de la presidenta del PP de Pontevedra como una «apuesta ganadora, que parte con el mejor inicio posible: el apoyo, el convencimiento y la unidad de todos sus compañeros». Rueda ha augurado que «será una gran alcaldesa de Lugo».

Candia, por su parte, ha agradecido «de corazón el apoyo de todos los compañeros», y ha dicho contar con todos «para pilotar un proyecto basado en el trabajo, en el compromiso y, sobre todo, en la lealtad a los lucenses».

El PP de Lugo pondera que Candia «atesora capacidad de gestión, honestidad», y es «resolutiva y valiente». La ciudad, con ella, aseguran, «saldrá del bucle de los proyectos fracasados, inacabados y sin sentido del bigobierno».

Factores que decantaron la candidatura

En el trasfondo de la decisión de que Candia sea quien opte a la alcaldía de Lugo, varios factores. En primer lugar, la pérdida de confianza en Carballo, actual portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Lugo y candidato en los comicios de 2019, en los que el PP cosechó 10 insuficientes escaños. El propio Carballo allanó el camino a la búsqueda de alternativas al anunciar, hace un mes, que renunciaba a encabezar nuevamente la lista a la alcaldía por motivos «personales». «Llevo 40 años en este partido y creo que es una etapa que he cumplido, y no me apetece continuar en esta etapa», explicaba.

Aunque sonó también el nombre del viceportavoz popular, Antonio Ameijide, como candidatable, el de Candia no solo ha figurado siempre con fuerza en las quinielas; cuenta además con el refrendo de encuestas internas del PPdeG, en las que ha obtenido una buena valoración.

Todo esto, en un contexto en el que los populares intuyen que puede producirse una ola de cambio como la de 2011; a la que, en el caso de Lugo, se suma el hecho de que la alcaldesa socialista, Lara Méndez, no ha conseguido consolidarse en el cargo a lo largo de estos tres años. En el PPdeG creen que se puede lograr un muy buen resultado en la ciudad amurallada en 2023, y que Candia podría dar ese plus para, incluso, asaltar la alcaldía. Para la mindoniense supondría regresar a la arena municipal, tras portar el bastón de mando en su municipio natal de 2015 a 2020.

«Bendito problema»

La vocación inicial de Candia era dar la batalla por la presidencia de la Diputación Provincial, que el PP considera que, en Lugo, está más cerca que hace cuatro y ocho años. Se estima que la labor en pequeños municipios y partidos judiciales puede decantar la balanza hacia esa necesaria mayoría para los populares, y desbancar a José Tomé. Habría que buscar otro nombre; quedaría pendiente resolver el hipotético escenario en el que el PP se alce con Diputación y Ayuntamiento de la capital. En la dirección regional, en todo caso, lo ven como un «bendito problema» que se solventará si se da esa feliz eventualidad. No es algo que preocupe en estos momentos.

Tras conocer la decisión de Candia avanzada por ABC, en lo que ha calificado de «spoiler», Méndez ha comenzado a caldear la precampaña apuntando, en declaraciones a los medios, que se «pone de manifiesto que ese comité», en alusión a la junta directiva, «no tiene capacidad decisoria ninguna». Adicionalmente, ha valorado que «sea quien sea el candidato, lo que hace es invalidar todo el trabajo del grupo municipal popular estos años».

Méndez ha querido leer, o trasladarlo así, en el paso adelante de Candia una reacción a las «actuaciones que fueron llevando a cabo» los populares con Carballo al frente, «por ese rechazo constante y continuo de todas las iniciativas necesarias para la ciudad». Y ha pedido, «independientemente de quién sea el candidato», «lealtad para Lugo y los lucenses».

Ferrol: todo apunta a Rey Varela

No mucho más tardará en resolverse la última incógnita pendiente: Ferrol. Todo apunta a que volverá a ser José Manuel Rey Varela el cabeza de lista, tras una conversación reciente con el presidente de la Xunta y del PPdeG.

El PP de Ferrol ha convocado un comité ejecutivo para las 11.00 de este sábado, en la sede local del partido.

Alfonso Rueda encararía las vacaciones con la alineación de candidatos a las alcaldías de las ciudades ya cerrada. Fue la petición que hizo a los suyos: dejar los deberes hechos antes de agosto. Completan la lista Marta Fernández-Tapias en Vigo, Rafa Domínguez en Pontevedra, Miguel Lorenzo en La Coruña, Manuel Cabezas en Orense y Borja Verea en Santiago.