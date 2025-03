O Son do Camiño: empiezan los tres días de grandes espectáculos en el Monte do Gozo

Festival Son do Camiño, en su edición de 2023

Los motores ya están en marcha, y la expectación generada no incita a menos. Este jueves arranca en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, la quinta edición del festival O Son do Camiño. Serán, hasta el sábado, tres días de conciertos en los que se subirán a los escenarios tanto artistas autóctonos como grandes bandas internacionales; y en los que el evento, entre otras novedades, estrenará un escenario dedicado a la música electrónica y experimentará con las primeras emisiones en directo de algunos de sus conciertos. La selección de bandas promete dejar a ningún público indiferente; y ya desde la primera jornada el menú empieza fuerte, con el espectáculo que ofrecerá el conjunto que encabeza el cartel de este año: Green Day, que vuelve a España por primera vez en años.

Jueves, primer día

El trío californiano es el plato fuerte de la jornada, pero hay mucho que disfrutar antes de las diez y media. Para empezar, los encargados de inaugurar el festival serán los gallegos Amoebo, que se definen como «una reconstrucción de la verbena» tradicional, fusionando ritmos latinos y el 'idol pop' de los ochenta. Tocarán a las 15.20 en el escenario Xacobeo. Será un concierto breve, de media hora, y al terminar les tomará el relevo el dúo Hot Milk, que importará de Manchester su particular apuesta por el pop-rock. Se subirán al escenario Estrella Galicia hasta las 16.30, cuando será el turno para otra banda autóctona: los vigueses Maryland, y su power pop de vuelta en el Xacobeo. A las 17.10, comenzará a sonar en el Estrella Galicia el ska-punk que traerán los estadounidenses The Interrupters.

A las 18.10 arrancará también la programación en el nuevo escenario, el Son Electro y Repsol, en el que los artistas se irán sucediendo, sin interrupción, hasta que el festival baje la persiana el primer día: serán Kike Varela, Parkineos, Bárbara Lago, Kalte Liebe, Daria Kolosova, Patrick Mason y TRYM. Y, al mismo tiempo, la acción volverá al Xacobeo de la mano de Fernandocosta, que ofrecerá la primera sesión de rap del certamen. Por supuesto, habrá espacio para el rock: a las 19.20, en el Estrella Galicia, arrancará el concierto de Arde Bogotá -que se emitirá por el canal de YouTube del festival-, que durará una hora y calentará el escenario para los siguientes a los que les tocará pisarlo. Por otro lado, a las 20.40, en el Xacobeo estará el colombiano J Balvin, que tendrá hora y media para cargar el ambiente de electricidad con su repertorio de música urbana y latina.

Entonces llegará el momento de que salga al escenario el cabeza de cartel. Green Day ofrecerá el concierto más largo del festival, de 22.30 a 00.50, y no solamente será el que abrirá su gira mundial 'Saviors', sino que será uno de los dos que la banda planea dar en España este año. Está por ver lo que el trío piensa poner sobre la mesa en el Son, pero hace unas semanas ofreció un show de reducido alcance en Los Ángeles (EE.UU.) en el que, además de tocar varias de sus últimas canciones, repasó de arriba a abajo sus discos 'Dookie' y 'American Idiot'. No sería descabellado que aquel fuese un adelanto de la selección de temas que protagonizará su gira; precisamente, este año se cumplen 30 de la salida del primero y 20 del estreno del segundo, por lo que parece lógico que la banda decida homenajear la ocasión de alguna forma.

Green Day, J Balvin y Arde Bogotá EP

Viernes, segundo día

El segundo día lo abrirá Marilia Monzón, de 15.20 a 16.00, en el Xacobeo -concierto retransmitido a través de YouTube-, escenario al que también se subirá el rapero Recycled J a partir de las 16.40. Por otro lado, el primer concierto del Estrella Galicia será el de los gallegos Monoulious DOP, a las 16.00, seguido por la fusión de flamenco y trap de Judeline, a las 17.40. Algo más tarde, a las 18.45, estrenará la programación del Tecno Son el artista Richi Risco, al que sucederán Toni Varga, Cristina Tosio, Viviana Casanova, Solardo y Ben Hemsey.

A las 18.40, el disfrute en la zona del Xacobeo quedará a cargo de La Oreja de Van Gogh, que ofrecerá un concierto de una hora; igual que lo hará Myke Towers, que traerá su reguetón más tarde, a las 21.10. En el Estrella Galicia, los indies Love of Lesbian, a partir de las 19.50. Y el espectáculo más amplio del día lo dará el icónico dúo londinense Pet Shop Boys, en ese mismo escenario, de 22.30 a 00.10, un concierto que también podrá seguirse en directo a través del Canal 24 Horas de TVE. Tampoco se quedarán cortos los conciertos de los raperos Natos y Waor -de 00.30 a 2.00, en el Xacobeo- ni de Icona Pop -de 2.00 a 3.30-.

Pet Shop Boys, Love of Lesbian y La Oreja de Van Gogh EP

Sábado, tercer día

La última jornada de festival en el Monte do Gozo tampoco dejará indiferente. Arrancará, como los anteriores días, en el Xacobeo; esta vez, a las 15.40, de mano de New Wave Kill. Hora y media después, a las 17.10, al mismo escenario se subirá la rapera BB Trickz. En el Estrella Galicia, la programación empezará a las 16.20, con Carlos Ares, y seguirá a las 18.00, con Baiuca, que también se emitirá por YouTube. Y los conciertos en el Son Electro empezarán a las 17.45; el primero será el de Karras Martínez y lo seguirán Grobas, Héctor Llamazares, Âme, Henrik Schwartz, Tiga y Vitalic.

A las 19.10, Ana Mena subirá su pop urbano al Xacobeo, y Tom Odell y su piano lo harán a las 20.20, en el Estrella Galicia. En esta ocasión, habrá dos artistas con conciertos de hora y media: Melendi, en el Xacobeo, a las 21.40; y Thirty Seconds to Mars, el conjunto del también actor Jared Leto, que ofrecerá un show desplegando su distintivo rock alternativo en el Estrella Galicia, a las 23.30. El último concierto del Xacobeo, en clave de hip hop, lo dará Rels B, a la 1.10; y la agenda del Estrella Galicia la cerrará el tecno-house de Wade, a las 2.10.

Thirty Seconds to Mars, Ana Mena y Melendi EP