En busca y captura una mujer que se hizo pasar por médico en Galicia durante años

Un juzgado ha decretado orden de busca y captura para una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y La Coruña y que incluso llegó a ejercer en residencias de ancianos, clínicas, farmacias, mutuas e incluso como personal eventual en un ... hospital coruñés. La fugada, ahora de 31 años, tenía fijado un juicio por los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa para el pasado mes de marzo, al que no se presentó. Desde entonces, las autoridades han tratado de dar con ella, hasta que finalmente han activado la orden de busca. En su periplo por distintos puestos, entre los años 2019 y 2020, la mujer llegó a prescribir fármacos, pasar consulta e incluso firmar certificados de defunción. También tuvo tiempo para inscribirse en el Colegio de Médicos de Lugo, desde donde emitieron la primera alarma, que derivó en una denuncia y en su posterior detención en el marco de la Operación Domus, el nombre de la residencia donde estaba trabajando en ese momento.

Según la acusación, habría elaborado documentación falsa sobre su supuesta titulación, además de hacer lo mismo para solicitar su colegiación, por lo que el Colegio de Farmacéuticos coruñés llegó a lanzar un aviso para que los boticarios estuviesen pendientes de sus movimientos. Porque lo cierto, según afloró la investigación de la Guardia Civil, es que no tenía ningún título de Medicina, ni siquiera había pisado nunca una facultad. Entre sus tácticas para colarse en puestos para los que no estaba formada destacaba su facilidad de palabra para hacer ver que sabía de lo que hablaba, las explicaciones que ofrecía sobre el retraso de sus títulos o los logotipos universitarios y cuños varios que emplea para dar verosimilitud a los documentos que presentaba. La impunidad con la que se movía le llevó a publicar en sus redes sociales fotografías de ella misma rodeada de material sanitario, vestida con bata blanca, que los agentes no tardaron en descubrir. Incluso, asegura el fiscal, puso en peligro la vida de una paciente al atenderla tras un ataque epilépticos y recetarle una medicación. Se enfrenta a tres años y medio de prisión.

