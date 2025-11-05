Suscribete a
En busca y captura una mujer que se hizo pasar por médico en Galicia durante años

Tenía fijado un juicio para el pasado mes de marzo, pero nunca se presentó. Ahora, la justicia la busca para sentarla en el banquillo

Acceso de urgencias del hospital de Santiago de Compostela
Patricia Abet

Galicia

Un juzgado ha decretado orden de busca y captura para una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y La Coruña y que incluso llegó a ejercer en residencias de ancianos, clínicas, farmacias, mutuas e incluso como personal eventual en un ... hospital coruñés. La fugada, ahora de 31 años, tenía fijado un juicio por los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa para el pasado mes de marzo, al que no se presentó. Desde entonces, las autoridades han tratado de dar con ella, hasta que finalmente han activado la orden de busca. En su periplo por distintos puestos, entre los años 2019 y 2020, la mujer llegó a prescribir fármacos, pasar consulta e incluso firmar certificados de defunción. También tuvo tiempo para inscribirse en el Colegio de Médicos de Lugo, desde donde emitieron la primera alarma, que derivó en una denuncia y en su posterior detención en el marco de la Operación Domus, el nombre de la residencia donde estaba trabajando en ese momento.

