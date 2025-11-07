Suscribete a
Bruselas considera el proyecto de Altri como «estratégico»

La categoría facilita el acceso a oportunidades de financiación en el marco de los programas de la UE

Altri no se rinde y recurrirá hasta el final su inclusión en la planificación energética

Representación del proyecto de Altri para el municipio lucense de Palas de Rei
Representación del proyecto de Altri para el municipio lucense de Palas de Rei Greenfiber

SANTIAGO

La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) otorgó ayer al proyecto que Altri proyecta en Palas de Rei el sello STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa). Se trata de una etiqueta de calidad otorgada por la Comisión Europea destinada a ... facilitar el acceso a oportunidades de financiación en el marco de los programas de la UE incluidos en esta iniciativa y con la que la agencia europea reconoce al proyecto de fibras textiles de Altri como «estratégico para mejorar la competitividad industrial de la UE».

