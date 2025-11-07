Bruselas considera el proyecto de Altri como «estratégico»

La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) otorgó ayer al proyecto que Altri proyecta en Palas de Rei el sello STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa). Se trata de una etiqueta de calidad otorgada por la Comisión Europea destinada a ... facilitar el acceso a oportunidades de financiación en el marco de los programas de la UE incluidos en esta iniciativa y con la que la agencia europea reconoce al proyecto de fibras textiles de Altri como «estratégico para mejorar la competitividad industrial de la UE».

El CEO de la compañía, José Pina, valoró muy positivamente este galardón, que refrenda como el proyecto (denominado como Gama) es «serio, riguroso, sostenible e innovador, como siempre hemos defendido». Una herramienta que facilitará el acceso a instrumentos de financiación europeo de forma prioritaria en un contexto hasta ahora complicado para la multinacional portuguesa, que además de no contar con fondos europeos en las convocatorias anteriores, también fue excluida de la hoja de ruta de Planificación Eléctrica, limitando su acceso a la energía.

«La evaluación pone de relieve que el proyecto cuenta con un fuerte potencial de eficiencia, baja huella ambiental y contribuye de forma significativa a los objetivos climáticos y tecnológicos de la UE», destacó la compañía en un comunicado, donde también afirman que el proyecto ha sido considerado de «alta calidad e impacto» y podrá ser remitido al Banco Europeo de Inversiones.