Los bomberos de Santiago señalan al Ayuntamiento tras acudir en cuadro a un incendio

Todo quedó en un susto, pero podía no haber sido así. Para apagar el fuego que afectó este fin de semana a una vivienda del barrio santiagués de Pontepedriña fueron suficientes los únicos cuatro bomberos que había disponibles en ese momento en la ciudad, pero ... el incendio político y el conflicto laboral están más vivos que nunca. El PP reclama la dimisión de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que convocó un pleno extraordinario el viernes para intentar pagar por fin a los bomberos las horas extra que se les deben. Hay pocos efectivos y, si se respetan los turnos de descanso, como no puede ser de otra manera, el número de profesionales disponibles es insuficiente para garantizar un servicio seguro en la ciudad.

«¿Cuánto tiempo más puede depender la seguridad de toda una ciudad de la suerte y de nuestra propia capacidad de exprimirnos hasta el límite?», se preguntaban los bomberos de Santiago en varias publicaciones en redes sociales. «Fuimos dos los que entramos en un incendio de varias plantas jugándonos la vida por los ciudadanos y por sus bienes. Dos, cuando deberían ser doce. Y sí, ayer –por el sábado– pudimos sacar a las personas, a los animales y controlar el fuego… pero ¿qué pasará el día que no podamos? ¿Quién asumirá la responsabilidad si no conseguimos evacuar a todos?», añaden. La alcaldesa, por su parte, aseguró que el Ayuntamiento está «trabajando para incrementar la dotación del parque».

Tanto los bomberos como la propia alcaldesa han aportado detalles de la intervención en una vivienda de Pontepedriña que puso en jaque a los exiguos servicios de extinción compostelanos. Coincidentes en algunos puntos, en otros ofrecen versiones bien distintas sobre una actuación en la que nadie resultó herido, pero que pudo acabar en tragedia.

Los bomberos, según detalló en una rueda de prensa Goretti Sanmartín, se presentaron «en siete minutos» en el piso en llamas. Los cuatro efectivos disponibles se desplazaron al lugar, con lo que el parque quedó sin personal. De haberse registrado alguna incidencia simultánea en otra parte de la ciudad, la seguridad habría quedado muy comprometida.

Versiones diferentes

Eran cuatro bomberos porque, según la alcaldesa, aunque la agenda inicial estaba formada por ocho personas, dos estaban de libranza y otras dos de baja. Tres de los que acudieron salieron desde el propio parque y el cuarto, un sargento, se desplazó directamente desde la estación de Amio, donde en ese momento estaba repostando el camión.

También se movilizaron efectivos de los concellos cercanos de Brión y Ames, aunque en este punto bomberos y Ayuntamiento ofrecen versiones distintas sobre su participación. Mientras que para los bomberos de Santiago «para rematar la extinción fue imprescindible la llegada de los parques de Ordes y Brión», la alcaldesa aseguró que, aunque es cierto que acudieron a apoyar, «finalmente no llegaron a intervenir».

Salvada la papeleta del sábado, lo urgente es la búsqueda de soluciones para que, cuando haya nuevas emergencias, la respuesta pueda ser proporcionada a las necesidades. Sanmartín anunció que, por el momento, se cubrirán «inmediatamente» a través de interinaje tres plazas y una baja de larga duración. Además, afirmó que llevarán a la siguiente mesa de negociación las bases de la oferta de 2025, que incluye nueve plazas más, entre ellas las siete jubilaciones.

Añadió también que quiere explorar la opción que recoge la Ley de Presupuestos del Estado para «poder superar la tasa de reposición». Por otra parte, Sanmartín anunció que su Ejecutivo destinará 2,1 millones de euros al pago de horas extraordinarias y festivos de bomberos y policías. Esta medida se someterá a votación en un pleno extraordinario el próximo viernes, según recogió Europa Press.

El PP municipal, por su parte, acusa a la alcaldesa de haber estado «desaparecida» y de «no dar la cara» el sábado durante el incendio, aunque ella replicó que fue a Pontepedriña «en cuanto pudo».