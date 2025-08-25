Suscribete a
Encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Orense

Bomberos encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso (Orense)

El vehículo coincide con el de un orensano desaparecido hace algunos meses

Un bombero efectuando labores de extinción de incendios en la provincia de Orense, a 17 de agosto de 2025
Un bombero efectuando labores de extinción de incendios en la provincia de Orense, a 17 de agosto de 2025

SANTIAGO

Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Orense).

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses.

Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.

