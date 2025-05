El boicot a los servicios mínimos torpedea los autobuses escolares

La primera jornada de la huelga del sector del transporte de viajeros en autobús por carretera, desarrollada este viernes, y celebrada como un éxito por los sindicatos, con un seguimiento por encima del 90%, estuvo marcada por el boicot al cumplimiento de los servicios mínimos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, demandó «responsabilidad», visto dónde se colocaba el listón en un conflicto que amenaza con prolongarse: los convocantes —CCOO, UGT y CIG— ya amenazan con intensificarlo a la vuelta de Semana Santa si no se producen avances, sin descartar un parón indefinido. Rueda recordó que el derecho a huelga «decae» si no se respeta la «legalidad» y unos mínimos imprescindibles.

Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se recordó que «hay unas reglas de juego que hay que cumplir». «Lamentamos que la presencia de piquetes en las estaciones de autobuses esté impidiendo el cumplimiento de los servicios mínimos y la prestación de los servicios por aquellos trabajadores que no desean hacer huelga, además de la afección al transporte de escolares», censuraron desde el gabinete que dirige Ethel Vázquez.

Infraestruturas secundó estas palabras con datos. A las 9.00, el cumplimiento de servicios mínimos en autobuses interurbanos e integrados (escolar compartido) de su competencia rondaba el 40%, con un 37,04% y un 41,51%, respectivamente. Un segundo recuento, con datos hasta las 14.00, permitió mejorar estos guarismos: 36,55% en el interurbano y 56,99% en los servicios integrados.

Por provincias, la disparidad de cobertura no fue menor. En el transporte escolar, hasta las 14.00, Lugo no pasó del 34,78%, con un 41,3% en La Coruña y 53,95% en Pontevedra, mientras Orense marcó un 92,68%. En el interurbano, la cruz en la provincia coruñesa, con un 16,67%, y de nuevo Orense con el dato más alto, 64,79%; 39,13% en Lugo y 42,11% en Pontevedra.

Pese a no respetar los servicios mínimos fijados por la Xunta, con la excusa de que eran «abusivos», sindicatos como CIG afirmaron que no se habían producido incidencias, al tiempo que se celebró la «escasa» actividad en las terminales de autobuses y el «rotundo éxito» del paro. Desde primera hora desplegaron piquetes informativos, y a las 11.00 se sincronizaron concentraciones en La Coruña, Vigo, Compostela, Ferrol, Lugo y Orense, mientras que en Pontevedra se llevó a cabo a las 18.00.

Pagan los usuarios

Tras explicar que un piquete de 40 personas bloqueó la salida de autobuses hasta media mañana, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, explicó que «tampoco quisimos forzar» el tránsito de vehículos para «evitar incidentes» y «males mayores». Pero instó a que se respeten los servicios mínimos si, como se teme, se prolonga el «proceso», porque «las víctimas son (...) los usuarios».

Es el caso de Marta Sanjiao, residente en la capital gallega, quien explicaba a ABC que constató que los servicios mínimos no habían funcionado «en serio». En su caso, llamó a la estación por la mañana y «me dijeron que no estaban saliendo los autobuses, y que no tenían previsto que salieran».

La huelga afecta al transporte interurbano, al metropolitano, a los servicios escolares y a cercanías, así como al urbano de Santiago y Lugo, donde se rigen por los convenios provinciales, recogió Ep. En Vigo coincide con la huelga de la concesionaria del autobús urbano, Vitrasa.

Motivos del conflicto

El responsable de Transportes da FGAMT-CIG, Xesús Pastoriza, justificó la huelga en tras grandes motivos: paralización en la negociación de los cuatro convenios provinciales, precariedad del sector —tanto en lo relativo a las condiciones laborales como a la propia prestación del servicio— y «reiterados» problemas de seguridad de los vehículos.

Cuestión clave es la negociación de los convenios y las tablas salariales, que no se actualizan desde hace dos años en La Coruña y Pontevedra y cinco en Lugo y Orense, según la citada agencia. Pastoriza tachó de «intransigente» la postura de la patronal, que dijo que «pretende liquidar la negociación con una subida miserable del 0,8% para los años de vigencia del convenio».

Por parte de la patronal, Carlos García Cumplido, portavoz de Fregatramer, indicó en Radio Galega que es necesario «retomar» las negociaciones, pero recordó que las «dificultades están en la configuración contractual» en la mayoría de empresas gallegas, «contratos cerrados que no dependen de la empresa, sino de las administraciones públicas», algo que ya se trasladó al Gobierno.

Rueda puso en valor que la Xunta ya compensó el año pasado la subida de los combustibles, y recordó que «este año también estamos en conversaciones» con los concesionarios, pero también señaló que el «problema» es que el Estado ha de modificar la normativa para permitir esa revisión de precios. Aunque han de ser patronal y trabajadores quienes negocien los salarios, recordó, aseguró que la Xunta intentará «echar una mano» en el conflicto.