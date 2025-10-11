Los barrios más ricos y más pobres de Vigo: hay diferencias de más de 15.000 euros según el código postal

La Agencia Tributaria ha publicado los datos de renta de los de las grandes ciudades de España, que permiten profundizar más en el nivel de vida de las distintas localidades. Lo ha hecho a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas ... de las Personas Físicas correspondiente al Ejercicio 2023.

Según estos datos, la renta bruta media para este ejercicio en la ciudad de Vigo fue de 30.888 euros brutos anuales para el año 2023. En el caso esta ciudad de la provincia de Pontevedra es posible hacerse una idea de los barrios con mayor y menor volumen de renta.

El barrio más rico de la ciudad está más de 13.000 euros por encima de la media, mintras que el más pobre está solo 5.000 euros por debajo. Así, la diferencia entre el más rico y el más pobre es de 18.603 euros.

El barrio más rico de Vigo

Con los datos disponibles, se puede apreciar que el barrio más rico de Vigo es el eje conformado por Vigo Centro - Areal - Teis, con una renta de 43.925 euros brutos anuales. Además, en esta zona se ha incrementado la riqueza un 1% respecto a los datos de 2023.

Solo tres barrios en Vigo tienen un nivel de renta por encima de los 40.000 euros anuales de media. El segundo barrio qmás rico es Oya, con una renta en 2023 de 41.798 euros y una subida del 1% respecto al año anterior. El tercer barrio con más renta es Coruxo, que se sitúa en los 40.363 euros brutos anuales. Este caso es especialmente llamativo ya que sus habitantes protagonizan la mayor subida media de renta de toda la ciudad, un 10%.

El caso de Coruxo no es solo significativo por su nivel de renta. La AEAT divide esta zona en dos códigos postales. Este, el primero (36331), que se encuentra entre los más ricos, y el CP (36330) que ocupa la décima posición desde la cola. Mientras que uno experimenta la máxima subida, en el otro lo hace de una forma moderada con un 3%.

Los 10 barrios más ricos de Vigo según su renta media en 2023 Vigo Centro - Areal - Teis: 43.925 euros

Oya: 41.798 euros

Coruxo (CP 36331): 40.363 euros

O Castro: 37.795 euros

Travesas - Pz Independencia - Camelias - Pi y Margall: 34.271 euros

Casco Vello: 33.024 euros

Bouzas - Coia: 32.894 euros

Alcabre - Navia: 32.718 euros

San Xosé Obreiro - Sárdoma - Casablanca - Calvario: 31.755 euros

Los barrios más pobres de Vigo

En la ciudad pontevedresa se da la coincidencia de que los barrios más pobres no están muy por debajo del nivel de la media (30.000 frente a 25.000).

En este sentido, el barrio con menor renta de Vigo es Teis. Los datos de la Agencia Tributaria separan esta zona en dos códigos postales: el 36216 y el 36207. A quienes les corresponde el primer código tienen una renta media de 25.322, mientras que el segundo está ligeramente por enciama con 25.472. En ambos casos, la renta ha subido un 2%.

El tercero en renta por la cola es Valadares, la zona del parque tecnológico y logístico, con una renta bruta media en 2023 de 25.641 euros y una subida respecto a 2022 del 4%.

Para superar la barrera de los 30.000 euros hay que escalar hasta la posición novena del ranking. Es el eje San Xosé Obreiro - Sárdoma - Casablanca - Calvario donde se supera esta cantidad con 31.755 euros brutos anuales y una subida del 5%.

Los 10 barrios más ricos de Vigo según su renta media en 2023 Teis (CP 36216): 25.322 euros

Teis (CP 36207): 25.472 euros

Valadares zona Parque tecnológico y logístico: 25.641 euros

Cabral - Lavadores: 26.216 euros

Sárdoma - Lavadores: 26.259 euros

Cabral: 26.471 euros

Lavadores - Fátima: 26.479 euros

Valadares - A Piquela - Alba - San Juan - Sobreira: 26.603 euros

San Paulo - Casablanca - Calvario - Lavadores: 26.717 euros

Coruxo (CP 36330): 26.887 euros

El ranking completo de los barrios más ricos y más pobres

En la tabla interactiva a continuación, puedes ver con detalle los municipios más ricos y más pobres de Vigo con el nivel de renta en 2023 así como la evolución respecto al año anterior.

El barrio más rico de Vigo se queda muy lejos del barrio más rico de España. Este es La Moraleja, donde la renta media bruta anual en 2023 llega hasta los 196.429 euros anuales. En la comparación con otras ciudades gallegas, el barrio más rico de La Coruña obtiene una renta media en 2023 de 66.774, más de 20.000 por encima del más rico de Vigo.

Por contra, el barrio más pobre de Vigo está por encima del barrio más pobre de España que es el de Torreblanca, en Sevilla, con una renta bruta anual de tan solo 11.354 euros.