Los barrios más ricos y más pobres de La Coruña: hay diferencias de más de 40.000 euros según el código postal

La Agencia Tributaria ha publicado esta semana los datos de renta de las grandes ciudades de España por agrupación de barrios. Se trata de las cantidades correspondientes al Ejercicio 2023 mediante el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del régimen fiscal ... común, es decir, todas las comunidades a excepción del País Vasco y Navarra.

Según estos datos, la ciudad de La Coruña, en su conjunto, tuvo una renta media en 2023 de 35.727 euros brutos anuales. Pero las cifras publicadas permiten un mayor nivel de análisis ya que es posible bajar hasta los distintos barrios que componen la ciudad.

Así se puede apreciar que el barrio más rico de la ciudad está 30.000 euros por encima de la media. Por contra, los más pobres se quedan 10.000 euros por debajo de la media. La nota positiva es que en todos los barrios de La Coruña de los que hay datos la renta ha aumentado respecto al año 2022. No obstante, entre el barrio más rico y el más pobre hay una diferencia de 41.023 euros.

El barrio más rico de La Coruña

Según los datos de la Agencia Tribuaria, el barrio más rico de La Coruña es Juan Flórez - San Pablo, con una renta bruta media en 2023 de 66.774 euros anuales, un 5% por encima de lo registrado en el año 2022.

Le acompañan en el Top-3 de barrios con mayor riqueza de la ciudad el de Ciudad Vieja-Centro, con una renta bruta anual de 53.354 euros, y el de Ensanche, con una renta de 48.092 euros brutos anuales. En este

En la parte central de la clasificación de los barrios de La Coruña destacan algunos que se sitúan entre los 34.000 y los 35.000 euros brutos anuales.

Los cinco barrios más ricos de La Coruña según su renta media en 2023 Juan Flórez - San Pablo: 66.774 euros

Ciudad Vieja - Centro: 53.354 euros

Ensanche: 48.092 euros

Falperra - Santa Lucía - Paseo de los Puentes - Sta. Margarita: 46.268 euros

Los Castros - Castrillón: 35.570 euros

Los barrios más pobres de La Coruña

En el extremo opuesto de la clasificación, el barrio más pobre de La Coruña es Agrán Del Orzán - Ventorrillo con una renta bruta media en 2023 de 25.751 euros, con un aumento del 3% respecto al año anterior.

En esta parte baja de la tabla le acompañan los barrios de Os Mallos, con una renta de 25.869 euros (+3% respecto a 2022) y Mesoiro, con 28.386 euros brutos de renta y una importante subida del 7% respecto al año anterior.

Los cinco barrios más pobres de La Coruña se quedan por debajo de la media de la ciudad con rentas inferiores a 35.000 euros.

Los cinco barrios más pobres de La Coruña según su renta media en 2023 Agrán Del Orzán - Ventorrillo: 25.751 euros

Os Mallos: 25.869 euros

Mesoiro: 28.386 euros

Sagrada Familia - Vioño: 32107 euros

Riazor - Los Rosales: 33.364 euros

El ranking completo de los barrios más ricos y más pobres

Entre los datos publicados por la Agencia Tributaria, llama la atención la subida del 11% en el nivel de renta respecto a 2022 del barrio Los Castros - Castrillón. La AEAT divide este barrio en dos y el que mayor subida experimenta es el correspondiente al código postal 15009.

En la tabla interativa a continuación, puedes ver con detalle los municipios más ricos y más pobres de La Coruña con el nivel de renta en 2023 así como la evolución.

Respecto a los datos de toda España, el barrio más rico se encuentra en Madrid y es la urbanización de La Moraleja en el municipio de Alcobendas. El barrio más rico de La Coruña se queda muy lejos de ese nivel de renta ya que llega hasta los 196.429 euros anuales.

Por contra, el barrio más pobre de toda España es el de Torreblanca, en Sevilla, con una renta media de 11.354 euros. En este caso, el barrio más humilde de la ciudad gallega queda más de 10.000 euros por encima.