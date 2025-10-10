Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Los barrios más ricos y más pobres de La Coruña: hay diferencias de más de 40.000 euros según el código postal

La Agencia Tributaria ha publicado los datos del IRPF del Ejercicio 2023 en las principales ciudades españolas

Estos son los barrios más ricos y más pobres de Madrid: consulta cuál es la renta media en tu código postal

Los barrios más ricos y más pobres de La Coruña: hay diferencias de más de 40.000 euros según el código postal
Los barrios más ricos y más pobres de La Coruña: hay diferencias de más de 40.000 euros según el código postal TURISMO LA CORUÑA
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Agencia Tributaria ha publicado esta semana los datos de renta de las grandes ciudades de España por agrupación de barrios. Se trata de las cantidades correspondientes al Ejercicio 2023 mediante el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del régimen fiscal ... común, es decir, todas las comunidades a excepción del País Vasco y Navarra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app