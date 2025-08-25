El detenido, siendo escoltado por agentes de la Guardia Civil

Arrestan a un santero en Paradanta (Pontevedra) que prometía curaciones a cambio de relaciones sexuales La Guardia Civil ha detenido al hombre, de 55 años, como autor de un presunto delito contra la libertad y la indemnidad sexual

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui ha detenido el pasado viernes a un vecino de Paradanta (Pontevedra) de 55 años, que ofrecía sus servicios como curandero o santero, como autor de un presuntodelito contra la libertad y la indemnidad sexual.

Según ha informado la Benemérita, el hombre «se aprovechaba de su situación» como curandero para tratar de convencer a personas que acudían a su consulta de que, mediante un tratamiento que incluía un conjuro, el empleo de hierbas y la consumación de relaciones sexuales con él, «se iban a curar», asegurándoles que «un espíritu las poseía y a través de su cuerpo podía curarlas».

El Equipo de Policía Judicial de Tui inició una investigación que culminó con el supuesto santero detenido el pasado día 21 y puesto a disposición, al día siguiente, del Juzgado de guardia de Ponteareas, que determinó su libertad con cargos.