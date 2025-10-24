Suscribete a
ABC Premium

Arrestan en Lugo a un hombre por presunta violencia doméstica contra su madre

Testigos relatan que habría amenazado y agredido a la mujer tras exigirle dinero

El Supremo ratifica la expulsión de un guardia civil de Lugo condenado por maltratar a su pareja

Dos policías locales patrullando en una imagen de archivo
Dos policías locales patrullando en una imagen de archivo CABALAR (EFE)

ABC

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía de Lugo ha detenido este jueves a un hombre, residente de la rúa Tino Grandio, por un supuesto delito de violencia doméstica contra su madre. Los agentes fueron comisionados por la Sala del 092 tras recibir un aviso por una supuesta ... discusión y pelea entre una mujer y un hombre, según ha trasladado el Concello lucense en un comunicado recogido por Ep.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app