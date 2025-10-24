Arrestan en Lugo a un hombre por presunta violencia doméstica contra su madre

La Policía de Lugo ha detenido este jueves a un hombre, residente de la rúa Tino Grandio, por un supuesto delito de violencia doméstica contra su madre. Los agentes fueron comisionados por la Sala del 092 tras recibir un aviso por una supuesta ... discusión y pelea entre una mujer y un hombre, según ha trasladado el Concello lucense en un comunicado recogido por Ep.

Al llegar, se encontraron con la mujer, que era la madre del detenido, quien manifestó que su hijo le amenazó exigiéndole dinero. Por su parte, uno de los hermanos del hombre, también presente, aportó que había agredido físicamente a su madre por este motivo, al mismo tiempo que les amenazaba de muerte.

El relato coincidió con el de un testimonio de los hechos, que aseguro a los agentes que observó como el hombre agredía a la mujer. En este contexto, los agentes comprobaron que el hombre se encontraba en un estado de «agresividad y nerviosismo», que hizo necesaria su inmovilización.

MÁS INFORMACIÓN Muere la joven embestida por una res en el desfile de ganado de San Froilán (Lugo)

Los efectivos procedieron a su detención por un supuesto delito de violencia doméstica, siendo trasladado a dependencias policiales, donde se instruyen diligencias para el Juzgado de Guardia.