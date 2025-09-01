Arde un buque en el puerto de Ribeira (La Coruña): un amplio dispositivo trata de sofocar el fuego

El puerto de Ribeira en una imagen de archivo

El buque Awadi, de 50,75 metros de eslora y 10,32 de manga, ha ardido en el puerto de Ribeira (La Coruña) desde cerca de las 17.00 horas de la tarde de este lunes. Un amplio dispositivo, activo durante toda la tarde, ha tratado de sofocar las llamas.

El fuego se ha originado en la sala de máquinas mientras se realizaban tareas de reparación, según la información disponible, trasladada por el 112 Galicia. Por el momento, ninguna persona ha resultado afectada y los esfuerzos se centran únicamente en la extinción del incendio.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) recibió el aviso a las 16.45 horas a través de la llamada de un particular, que alertó de la presencia de humo y llamas en la embarcación.

De inmediato, desde el centro de coordinación se movilizó a los Bomberos de Ribeira y de Boiro, el GAEM de Ribeira, Salvamento Marítimo, Guardacostas de Galicia y Portos de Galicia, así como agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Por su parte, la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa ha desplazado por cuenta propia el Buque María Pita, con base en Vigo, para prestar ayuda en caso de que fuera necesaria.