Suscribete a
ABC Premium

entrevista al rector de la usc

Antonio López: «El actual modelo de enseñanza de Medicina no puede continuar»

Se da tres semanas «como mucho» para lograr un acuerdo con la Facultad «que no es fácil» pero en el que cree como solución de futuro

Antonio López, el miércoles en el Pazo de San Xerome
Antonio López, el miércoles en el Pazo de San Xerome miguel muñiz
José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A poco más de dos meses para que finalice su etapa en el Pazo de San Xerome, el rector de la USC tiene por delante el reto nada sencillo de reconducir el acuerdo para descentralizar el grado de Medicina, que ha encontrado fuertes reticencias dentro ... de su propia universidad. Con el tiempo corriendo en su contra, Antonio López (Cabarcos, 1961) sigue creyendo que el pacto con UDC y UVigo es bueno para la institución compostelana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app