Suscribete a
ABC Premium
Directo
Tezanos comparece en la Comisión de Investigación sobre su gestión del CIS
Última hora
Posponen la rueda de prensa de María Corina Machado a la espera de la confirmación de su llegada a Oslo

Annie (Leibovitz) en el país de las maravillas

El colaborador de ABC José María Paz Gago analiza la última exposición de la Fundación MOP en La Coruña, centrada en una de las grandes fotógrafas de nuestro tiempo

Annie Leibovitz: «Quiero volver a fotografiar a Rosalía, dilo en tu artículo»

Sala de la muestra
Sala de la muestra FUNDACIÓN MOP

JOSÉ MARÍA PAZ GAGO

LA CORUÑA

La exposición'Annie Leibovitz Photographs, 1970-1990' comenzaba dando cuenta de sus dos primeras décadas de dedicación a la fotografía centrada en el mundo de la música. Más tarde, 'Annie Leibovitz. A Photographer's Life (1990-2005)', presentada en el Brooklyn Museum of Art ... de Nueva York y en la Maison Européene de la Photographie de París, pasaba revista a los quince años siguientes de trayectoria de la fotógrafa norteamericana, leyenda viva y mito del arte de la imagen fija. Cumpliendo con esa pauta cronológica, tres lustros más tarde el libro 'Wonderland', publicado en 2021, recogía de nuevo una retrospectiva de la artista visual norteamericana. Es esa publicación la que toma ahora forma de exposición en 'Annie Leibovitz in Wonderland', de la mano de la coruñesa Fundación MOP, para mostrar al público más de medio siglo de incansable y deslumbrante trabajo fotográfico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app