Analizan los efectos personales que la asesina en serie acusada de matar a una anciana en La Coruña tenía en prisión

La Policía se llevó varias cajas de la prisión de Teixeiro el pasado día 8. Se estudian también los pasos que dio en permisos previos

Captura de Remedios Sánchez durante el juicio en Barcelona
abc
Patricia Abet

Galicia

Galicia

La investigación por la muerte de una nonagenaria en la ciudad de La Coruña sigue bajo secreto de sumario a espera de que las pesquisas —que ahora cercan a Remedios Sánchez, una asesina en serie que cumple condena en la prisión de Teixeiro— avancen. ... Sin embargo, fuentes próximas al caso consultadas por ABC confirmaron que una vez constatado que las huellas dactilares de la presidiaria fueron localizadas en la vivienda de la fallecida, así como su imagen en unas grabaciones, los investigadores procedieron a llevarse de la cárcel los enseres personales de la criminal para su análisis. Se trata en concreto de varias cajas que están siendo revisadas ya, en un intento por clarificar lo sucedido.

