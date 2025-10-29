Suscribete a
Amplio operativo policial para detener a un chamán en un pueblo de la costa gallega

La operación se activó antes del amanecer en el concello coruñés de Porto do Son, donde un vecino apodado 'El Catalán' fue esposado y trasladado a dependencias policiales

El caso está en manos de la Policía Nacional, que movilizó un amplio dispositivo
Patricia Abet

Galicia

Una decena de vehículos de la Policía Nacional aparcaron este miércoles, antes del amanecer, en las inmediaciones de la vivienda de un presunto chamán en el concello coruñés de Porto do Son. El operativo, con las actuaciones aún bajo secreto, tenía como objetivo a ... un vecino de la localidad apodado 'El Catalán' al que se le acusa de un presunto delito de estafa. Todo el operativo depende de un equipo trasladado a Galicia desde Madrid, por lo que por el momento se desconocen los pormenores de la acusación ni la existencia de posibles víctimas, en la misma localidad o en otras posibles ubicaciones.

