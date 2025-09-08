Suscribete a
El alumnado gallego vuelve a las aulas en un año récord en docentes

Calendario escolar en Galicia 2025-2026: cuándo empiezan las clases, días festivos y vacaciones

Varios niños y niñas en la jornada de 'vuelta al cole', este lunes
Varios niños y niñas en la jornada de 'vuelta al cole', este lunes Juanjo guillén (EFE)
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

El alumnado de toda Galicia vuelve a enfundarse la mochila. La jornada de este lunes ha marcado el inicio de la semana pero también el del curso escolar 2025-2026, en el que más de 300.000 estudiantes y de 30.000 profesores se reencontraron ... con –o conocieron– los que serán sus centros de enseñanza esta nueva temporada.

