El alumnado gallego vuelve a las aulas en un año récord en docentes

El alumnado de toda Galicia vuelve a enfundarse la mochila. La jornada de este lunes ha marcado el inicio de la semana pero también el del curso escolar 2025-2026, en el que más de 300.000 estudiantes y de 30.000 profesores se reencontraron ... con –o conocieron– los que serán sus centros de enseñanza esta nueva temporada.

Son, concretamente, 302.843 los alumnos y alumnas con los que arranca el curso, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. El mismo año académico en que «Galicia vuelve a alcanzar un récord histórico» de profesores, con «31.766 docentes, 153 más» que el anterior. Lo confirmó ayer el presidente gallego, Alfonso Rueda, en una comparecencia que realizó a primera hora de la mañana en el CPI Plurilingüe de Vedra (La Coruña) con el conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, Román Rodríguez, para inaugurar el inicio del año académico en Galicia.

En su visita, el líder de la Xunta ha intercambiado impresiones con docentes y estudiantes –a los que deseó una «buena vuelta a las aulas»– y aprovechó la ocasión para trasladar su compromiso de «seguir ahondando en la modernización del sistema emprendida el año pasado, con la mejora progresiva de las ratios, la apuesta por la inclusión, la atención a la diversidad y la convivencia, la nueva ley de Educación Digital para reforzar la enseñanza híbrida, la renovación de los programas pedagógicos y más apoyo a las familias», ha apostillado Rueda.

Al hilo de la cuestión de las ratios profesor/alumno, este curso arranca con 4.255 estudiantes menos que el año pasado –y unos 20.000 menos que hace una década–, una caída «muy significativa» que el titular de Educación atribuía recientemente al descenso de la natalidad. Sumado al incremento de un centenar y medio de docentes, este año se produce una mejora de la ratio, que escala a 9,9 alumnos por cada profesor, con la que Galicia se mantiene como «una de las comunidades líderes» de España, siendo de 11,3 la media del conjunto estatal.

En general, la tónica ha sido la de una jornada sin incidencias, más allá de algunas protestas de anpas que reprochaban, contrarias a la Xunta, una escasa dotación de profesorado en algunos colegios. Ha sido el caso del CEIP Monte dos Postes, en Santiago de Compostela, en donde el curso escolar comenzó entre movilizaciones para reclamar un aumento en la cifra de profesores contratados, especialmente de atención al alumnado con necesidades especiales. No así en otros centros de la zona, como el CEIP das Fontiñas, en el que su director, Samuel Busto, celebró que en su caso el arranque se celebrase «dentro de la normalidad» y con toda la dotación de personal que precisa, recogió Europa Press.

En todo caso, las demandas del CEIP Monte dos Postes las ha respaldado la presidenta de Fanpas Compostela –que representa a asociaciones de unos 80 centros de ayuntamientos del área de Santiago–, Esther Martínez, alertando sobre colegios que experimentan «un déficit importante de profesorado», sobre todo de especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. De hecho, en el CEIP Ana María Diéguez, en Rianxo (La Coruña), las familias no han llevado este lunes a sus hijos a clase a modo de protesta por la falta de profesores en estos dos ámbitos.

Descontento sindical

También los sindicatos gallegos de enseñanza centran sus demandas en el incremento de la plantilla de profesores –pese a que la cifra haya crecido respecto al anterior curso– y en la mejora de condiciones para el cuerpo de enseñanza. CSIF Ensino denuncia que el nuevo año escolar arranque en Galicia «sin soluciones al déficit de plantillas, ratios elevadas o carga burocrática». Y, en la misma línea, CIG Ensino convoca para este mismo mes una manifestación en la capital gallega (el sábado 13) y una jornada de huelga en la enseñanza pública (el jueves 25).