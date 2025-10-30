Activo el Plan Camgal en nivel 1 por el vertido del depósito de grasa de palma en el Puerto de Vigo

La Xunta de Galicia ha activado a primera hora de la tarde el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) en su nivel de emergencia 1 por la rotura de un depósito de aceite de palma en Guixar, en el ... Puerto de Vigo.

En el lugar continúan trabajando los medios materiales y humanos desplegados por el Servicio de Guardacostas de Galicia y de la Autoridad Portuaria viguesa para recoger el vertido derramado en el agua.

El dispositivo movilizado por el Servicio dependiente de la Consellería del Mar es el siguiente: buques multipropósito Valentín Paz Andrade y Hermanos García Nodal, desplazados desde el puerto de Vilagarcía, y el Ría de Vigo desde el muelle de Marín; una embarcación auxiliar; y los efectivos con base operativa en Vigo, además de los servicios centrales de Guardacostas.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Vigo ha movilizado a efectivos de Seguridad y Sostenibilidad, que desplegaron barreras que están conteniendo el verquido desde un primero momento, además de la Policía Portuaria.

En cuanto a los medios marítimos, se desplegó la embarcación Pelícano, de limpieza de la lámina de agua, y la de Segem, de lucha contra la contaminación.

Al mismo tiempo, tanto Sasemar como la empresa de buzos Northcomdiving también desplazaron sus medios marítimos y humanos.

Remarcan que el vertido no es tóxico para la población ni para el medio marino, ya que se trata de una mancha sólida provocada por un producto empleado para la alimentación de ganado y aves y, por lo tanto, no es contaminante.

Avanzan además que los medios técnicos y humanos seguirán desarrollando su trabajo al largo de las próximas horas con el fin de recoger la fuga, motivada por la implosión de un silo durante los trabajos de descarga, que ya dejó de vertir.

Dos trabajadores heridos

Como resultado de lo ocurrido, dos trabajadores han resultado heridos. Fue uno de ellos el que alertó al 112. Pasadas las 15.00 horas, se comunicó con el servicio de emergencias para informar de lo que había ocurrido y solicitar asistencia médica porque estaba herido.

Con esta información, el personal del 112 activó los protocolos correspondientes para hacer frente a la situación, dando aviso al 061, a Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Autoridade Portuaria y agentes de la Policía Local y Nacional.

De los dos heridos, uno de ellos fue atendido en el lugar de los hechos y el otro tuvo que ser trasladado al Hospital de Povisa.