Activo el Plan Camgal en nivel 1 por el vertido del depósito de grasa de palma en el Puerto de Vigo

Dos trabajadores han resultado heridos, siendo uno trasladado al Hospital de Povisa

Vertido en el Puerto de Vigo
EP

La Xunta de Galicia ha activado a primera hora de la tarde el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) en su nivel de emergencia 1 por la rotura de un depósito de aceite de palma en Guixar, en el ... Puerto de Vigo.

