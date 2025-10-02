Suscribete a
Accidente mortal en Brión: un fallecido y dos heridos graves tras chocar dos camiones y un coche

La víctima mortal, un hombre de 54 años, perdió la vida en el lugar del siniestro

Seis heridos en un atropello múltiple en el centro de La Coruña

Un helicóptero medicalizado y una ambulancia del 061, en una imagen de archivo
Un helicóptero medicalizado y una ambulancia del 061, en una imagen de archivo URXENCIAS SANITARIAS

ABC

SANTIAGO

Un accidente múltiple esta mañana, en Brión (La Coruña), se ha saldado con una persona fallecida y dos heridas de gravedad. Según han informado a Europa Press fuentes de Urxencias Sanitarias, la víctima mortal es un hombre de 54 años, VMA, que perdió ... la vida en el mismo lugar del siniestro, en el que han chocado dos camiones que transportaban aluminio y un coche.

