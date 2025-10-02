Accidente mortal en Brión: un fallecido y dos heridos graves tras chocar dos camiones y un coche

Un accidente múltiple esta mañana, en Brión (La Coruña), se ha saldado con una persona fallecida y dos heridas de gravedad. Según han informado a Europa Press fuentes de Urxencias Sanitarias, la víctima mortal es un hombre de 54 años, VMA, que perdió ... la vida en el mismo lugar del siniestro, en el que han chocado dos camiones que transportaban aluminio y un coche.

La voz de alarma la dio en torno a las 8.50 de este jueves un particular que informó de un accidente con posibles personas atrapadas en el kilómetro 12 de la CG-1.5, en la parroquia de Os Ánxeles (Brión) y de que la situación podría ser grave, ya que al menos uno de los implicados permanecía inconsciente. Una vez en el lugar, los equipos de emergencias señalaron que había un total de tres personas heridas, de las que una acabó falleciendo, y que ninguna estaba atrapada en el interior de los vehículos, uno de los cuales acabó volcado.

Dos de los heridos fueron evacuados en ambulancia y otro fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). Fue necesario cortar la circulación para desarrollar los trabajos de los servicios de emergencias. En el operativo participan 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Santa Comba, GES de Brión, Policía Local y servicios de mantenimiento de carretera.